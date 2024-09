La terre crue, un matériau ancestral et isolant qui fait office de climatisation naturelle

Le réchauffement climatique n’est plus une hypothèse scientifique, mais une réalité ! Vous l’ignorez peut-être, mais le premier à avoir théorisé le réchauffement climatique se nomme John Tyndall, physicien irlandais. En 1859, découvrait que les molécules de gaz comme le dioxyde de carbone, le méthane et la vapeur d’eau (que l’on appelle aujourd’hui gaz à effet de serre ou GES) bloquent la radiation infrarouge, comme l’explique culturesciencesphysique.ens-lyon.fr. Cent soixante-cinq ans plus tard, nous cherchons par tous les moyens à réduire cet impact pour limiter ce réchauffement climatique. Un matériau utilisé par les anciens pour construire des maisons, des caves, ou des fermes revient sur le devant de la scène : la terre crue. Ce matériau qui fait office de climatiseur naturel, revient sur le devant de la scène. Découverte.

Une technique ancestrale remise au goût du jour !

Comme son nom l’indique, la terre crue, est directement prélevée dans les sols. Et, contrairement à la terre cuite qui est utilisée pour fabriquer des briques, la terre crue ne subit aucune transformation. Le fait de ne pas la chauffer lui permet de conserver ses propriétés originelles. Néanmoins, elle ne peut pas être extraite de n’importe quel sol, car elle est généralement constituée d’argile, de sable, et de limon. Parfois, d’autres matières végétales, comme la paille ou le lin, sont ajoutés afin d’améliorer ses pouvoirs isolants, et lui donner une « meilleure tenue » à la construction.

Quels sont les différents types de matériaux en terre crue ?

Je commencerai par citer la technique la plus utilisée appelée « le pisé », largement répandue dans la région lyonnaise, où l’on trouve encore de nombreuses habitations construites de la sorte. Le pisé est une technique de terre, compactée directement dans des coffrages. Pour la construction, les coffrages sont remplis de terre compactée, puis superposés. La seconde technique est plus connue puisqu’il s’agit du torchis, dans laquelle on mélange la terre crue à de la paille, par exemple. Ce torchis est généralement utilisé pour remplir des coffrages en bois, notamment pour les cloisons intérieures d’une maison.

Aujourd’hui, la terre crue est souvent utilisée sous forme de BTC pour briques de terre compressées. Les technologies ayant évoluées, la terre crue passe dans des machines qui la compriment à très haute pression, pour former des briques empilables comme des LEGO. Enfin, la dernière technique s’appelle l’adobe, très utilisée en autoconstruction, elle consiste en un mélange de terre crue, et de paille, séché au soleil, puis utilisé pour des murs massifs. Ces derniers, isolent parfaitement du froid avec une épaisseur de 50 cm environ.

Un exemple de construction en région lyonnaise…

À Montanay, près de Lyon, une ancienne ferme en pisé est rénovée pour devenir une médiathèque, comme l’explique cet article paru dans Le Figaro. Le pisé, très répandu en Rhône-Alpes, est un mélange de terre et d’eau, comprimé en blocs. Ce matériau capte l’humidité en hiver et la libère en été, garantissant une climatisation naturelle. En plus d’être local, le pisé a un excellent bilan carbone et est recyclable indéfiniment, contrairement au ciment. « Grâce à la technique du pisé, on est sur un bâtiment qui va de lui-même garantir une fraîcheur et un confort intéressant », explique Camille Announ, dirigeant de l’entreprise Le Pisé qui réalise la rénovation de ce bâtiment municipal.

Il explique aussi que la demande pour ce type de construction a explosé, en particulier pour les bâtiments publics, avec la réglementation RE2020. Finalement, et comme souvent, nous n’avons rien inventé, les anciens avaient des techniques naturelles pour lutter contre le froid et contre la chaleur. En savoir plus sur cette technique de construction ici. Et, vous ? Seriez-vous prêts à vous intéresser à la terre crue pour une nouvelle construction ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .