Le Lanserhof Sylt arbore le plus grand toit de chaume d’Europe, « un mode de couverture 100 % naturel »

Jusqu’à la fin du 19ᵉ siècle, la couverture en chaume était particulièrement populaire en raison de ses performances thermiques et de son matériau à coût réduit. Des foyers utilisaient des roseaux, des bruyères, des genêts ou des pailles de blé ou de seigle pour la réaliser. Ce type de toiture offre un charme pittoresque à des habitations rurales ou urbaines, à des granges, à des étables, à des établissements touristiques, etc. Il permet de conserver une certaine harmonie avec le paysage naturel aux alentours. Bien que le toit de chaume soit délaissé à une période, il est en train de faire son grand retour actuellement. C’est une solution de couverture de choix en termes de durabilité et d’isolation thermique. Dans le projet de construction de la station thermale insulaire de Lanserhof, le cabinet d’architecture allemand Ingenhoven Associates a notamment choisi le toit de chaume, qui est considéré comme le plus imposant de toute l’Europe. Le point sur cette réalisation impressionnante.

Une construction authentique au cœur d’un paysage dunaire à Sylt

Cette nouvelle station thermale occupe le site d’une ancienne installation militaire allemande datant des années 1930, située sur l’île de Sylt, dans les îles frisonnes septentrionales. Son architecture a été pensée de manière à s’adapter à la nature environnante, aux dunes et à la mer à perte de vue. Cet établissement est constitué d’un bâtiment principal, divisé en trois sections coiffées d’un seul toit de chaume, ainsi que des maisons de plage et d’un hébergement classé et rénové pour les officiers. Aujourd’hui, cette station atypique rehausse le paysage de cette petite île allemande, surnommée le « Saint-Tropez de la mer du Nord ».

La plus grande couverture en Chaume d’Europe

Les nouveaux bâtiments de Lanserhof Sylt se démarquent principalement par leurs toits de chaume en surplomb. Cette couverture serait la plus grande d’Europe, avec une superficie de 7 100 m² (76 400 pieds carrés). Elle est posée sur une structure composée de 1 348 chevrons en bois et de 2 000 pièces individuelles en bois lamellé-collé. Le chaume à base de roseaux ne nécessite pas d’importants travaux de restauration qu’après 25 ans d’utilisation ou plus, selon un architecte d’Ingenhoven Associates. Néanmoins, des travaux d’entretien de base devraient être effectués régulièrement. Ce cabinet d’architecture a d’ailleurs affirmé qu’il existe des habitations recouvertes de toits de chaume sur cette île, qui sont bien entretenues et qui y sont parfaitement conservées durant plus de cent ans.

Un cadre adapté à la détente

Ingenhoven Associates a utilisé d’autres matériaux naturels ou recyclés pour construire cette station thermale. La façade et le sol sont, par exemple, construits avec du chêne. Certains éléments architecturaux sont en aluminium recyclé. De plus, des plantes locales agrémentent plusieurs différents endroits de cet établissement. À l’intérieur du bâtiment principal, le rez-de-chaussée accueille la réception, la clinique, la zone de soins, le spa médical et le restaurant. Grâce à l’utilisation généreuse du vitrage, les différents espaces de l’établissement sont baignés de lumière naturelle.

À l'étage, les chambres loggias donnent sur les dunes et la mer. Elles sont protégées du vent, selon ce bureau d'architectes. En revanche, le centre de remise en forme est aménagé dans le sous-sol.