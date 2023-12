Le saviez-vous ? Ces 6 grandes inventions sont d’origine Alsacienne

Quelles sont les choses qui vous font penser à l’Alsace ? Pour nous, ce seraient plutôt les marchés de Noël, la choucroute, la bière*, la flammekueche ou les bretzels ! Mais l’Alsace est aussi une terre d’inventions, qui a vu naître certains objets qui nous sont aujourd’hui indispensables. Par exemple, le saviez-vous que l’imprimerie, le caddie ou certaines bières étaient réellement nés en Alsace ? Comme le disait Renaud dans sa chanson Miss Maggie, ce n’est pas d’un cerveau féminin qu’est sortie la bombe atomique ! En revanche, de nombreux cerveaux alsaciens ont contribué à changer le monde et à l’améliorer. Petit tour d’horizon de ces inventions venues d’Alsace !

1450 : l’imprimerie par Johannes Gutenberg

Nous ne serions rien ou pas grand-chose sans cet Alsacien qui a inventé l’imprimerie, révolutionnant le monde par la communication. Il a, en effet, créé la typographie moderne grâce à l’invention de la presse à imprimer. Le premier livre imprimé en Europe avec des caractères mobiles est, lui aussi, né en Alsace, comme la première édition de la Bible.

1605 : le journal imprimé par Johann Carolus

Peut-être inspiré par Gutenberg, Carolus était imprimeur et relieur à Strasbourg. Il a alors inventé le premier journal imprimé, le Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien, un périodique hebdomadaire qui marquera les débuts de la presse écrite.

1664 : la bière Kronenbourg par Jérôme Hatt !

Cette bière que tous les Français connaissent a bel et bien vu le jour en 1664 dans la ville de Cronenbourg, justement. Le patron de l’époque, il y a 350 ans, Jérôme Hatt ne devait pas se douter que sa 1664 deviendrait une marque nationale et se déclinerait en bière blanche ou fruitée, quelques siècles plus tard. En France, elle est la bière préférée de tous les amateurs ! Nous rappelons que l’alcool est à boire avec modération.

1853 : l’aspirine de Charles Frédéric Gerhardt

C’est à Strasbourg que Charles Frédéric Gerhardt est établi comme chimiste, quand il réalise une synthèse de l’acide acétylsalicylique (aspirine). Que serions-nous aujourd’hui sans cette molécule « magique » qui soulage les maux de tête ou préserve les « cœurs » des malades cardiaques ! L’inventeur a cependant dû patienter pendant 40 ans pour que l’aspirine, que nous connaissons aujourd’hui, voit le jour comme médicament.

1928 : le caddie par Raymond Joseph

Au départ, Raymond Joseph, patron de l’entreprise Caddie, située à Drusenheim, fabrique des chariots. Un jour, il se dit que ce chariot pourrait servir à faire ses courses dans les supermarchés, qui commencent à s’ouvrir dans toute la France. Non, ce n’étaient pas les immenses centres commerciaux actuels, mais de petites supérettes. Le chariot devient Caddie et, aujourd’hui, il est un mot du langage courant et franchement, nous remercions cet inventeur d’y avoir pensé.

2001 : la chirurgie à distance par le Professeur Jacques Marescaux

En 2001, le Professeur Jacques Marescaux, éminent chirurgien et chef du service de chirurgie digestive et endocrinienne des hôpitaux universitaires de Strasbourg, a marqué l’histoire de la médecine en réalisant l’Opération Lindbergh. Cette intervention pionnière a repoussé les limites de la pratique chirurgicale traditionnelle en introduisant la téléchirurgie, une avancée technologique révolutionnaire à l’époque. L’Opération Lindbergh a été ainsi nommée en hommage à Charles Lindbergh, le célèbre aviateur, symbolisant le caractère novateur et audacieux de cette démarche médicale.

L'exploit consistait à opérer une patiente située à Strasbourg depuis New York, établissant ainsi une connexion médicale transatlantique sans précédent. Le processus de téléchirurgie s'est déroulé grâce à l'utilisation d'un système robotisé appelé Zeus, contrôlé à distance par le Professeur Marescaux et son équipe depuis New York.