Quelles sont les plus grandes inventions qui ont bouleversé notre monde moderne ?

L’arrivée prochaine de la nouvelle année est souvent l’occasion de faire le point sur l’année qui vient de s’écouler. En 2023, de nombreuses innovations et inventions ont ponctué notre quotidien. Parmi les inventions de l’année, on peut citer BugSafe pour lutter contre les frelons asiatiques, des inventions liées à la communication avec les animaux ou encore Tornado, l’étonnant chauffage en terre cuite. Ces inventions révolutionneront-elles notre avenir ? Seront-elles ancrées dans l’Histoire du Monde ? Impossible de le savoir. En revanche, certaines inventions, quant à elles, ont changé la face du monde pour l’éternité. Retour sur quelques inventions, à jamais indispensables à notre vie.

L’imprimerie en 1450

Que serions-nous sans Johannes Gutenberg, qui est l’inventeur de l’imprimerie ! Nous n’aurions aucune information, pas de presse écrite, pas de documents administratifs… Une armée de pigeons voyageurs pour seuls messagers ? En 1450, Gutenberg invente un système qui utilise des caractères métalliques mobiles permettant ainsi la transmission du Savoir. Johannes Gutenberg, un imprimeur allemand, a inventé un système composé de lettres mobiles en métal qui pouvaient être réarrangées pour former différents mots et phrases. La presse utilisait des caractères en plomb, encrés puis pressés sur du papier pour en faire un texte imprimé. Avant cette innovation, les livres étaient copiés manuellement, ce qui réduisait considérablement le nombre d’ouvrages et provoquant des erreurs dans les copies.

La micro-informatique et le premier programme en 1842

Cette invention prouve que l’informatique n’est pas une matière réservée aux hommes. En effet, c’est Ada Lovelace, une mathématicienne anglaise, qui a inventé le premier programme informatique. Encouragée par sa mère à développer ses facultés en mathématiques, la jeune Britannique travaille aux côtés de Charles Babbage, autre mathématicien, qui travaillait sur une machine analytique, une conception préliminaire d’un ordinateur mécanique. Ada Lovelace a alors eu en charge la traduction d’un article sur la machine. Cependant, elle y ajouta des notes plus étendues, « les notes de Lovelace », qui contenaient, en réalité, ce qui est maintenant considéré comme le premier algorithme destiné à être traité par une machine.

Le téléphone en 1876

Que serions-nous sans Alexander Graham Bell ? Cet homme est peut-être le plus grand génie de tous les temps, puisqu’il a inventé un objet indispensable : le téléphone ! Nous ne parlons évidemment pas du Smartphone, mais bien du téléphone, l’ancêtre de celui que nous avons greffé aux doigts aujourd’hui ! L’invention du téléphone est attribuée à Alexander Graham Bell. Cependant, en réalité, il s’est inspiré du télégraphe parlant qui, précédemment, a été inventé par un Italien, Antonio Meucci, en 1860.

Toute sa vie, Graham Bell a travaillé avec des personnes sourdes et avait l’objectif d’améliorer leurs possibilités de communication. En 1876, il dépose le brevet pour son « invention du téléphone » qui avait « seulement » cet objectif. Meucci a, tout de même, tenté de récupérer la paternité du téléphone, en intentant un procès à Graham Bell : peine perdue, l’Italien fut débouté et la compagnie téléphonique Bell fut créée en 1877.

Le phonographe en 1877

Thomas Edison était un inventeur et entrepreneur américain, largement reconnu pour ses contributions dans le domaine de l’électricité et de l’éclairage. Cependant, il est aussi le père du phonographe qui a révolutionné les transmissions et les enregistrements sonores. L’inventeur a présenté son bijou technologique pour l’époque en 1877. Le principe de fonctionnement du phonographe était assez simple. Il comportait un diaphragme sensible aux vibrations sonores. Lorsqu’une personne parlait ou chantait près du diaphragme, les vibrations de l’air étaient captées par celui-ci. Ces vibrations étaient ensuite transmises à un stylet qui gravait des rainures sur un cylindre en cire ou en métal.

Le lave-vaisselle en 1886

Autre femme géniale en la personne de Joséphine Cochrane, qui a rendu la corvée de vaisselle beaucoup plus sympathique ! Cette femme était mariée à un politicien et négociant américain et évoluait dans la haute société. Une stature qui lui imposait de nombreux grands dîners, et une montagne de vaisselle après les festivités ! Elle a alors l’idée d’inventer un appareil qui pourrait laver la vaisselle à sa place : le lave-vaisselle. Son invention mécanique était le premier lave-vaisselle à utiliser de l’eau chaude, un jet d’eau sous pression et un mécanisme de rotation pour nettoyer la vaisselle. En 1886, elle a obtenu un brevet pour son invention et fonde la « Cochrane Dishwasher Company» en 1897 pour le commercialiser, pour les hôtels et restaurants.

La première automobile à gaz en 1886

Karl Benz était un ingénieur allemand et l’un des pionniers de l’industrie automobile. En 1886, il dépose un brevet pour ce qu’il nomme le « moteur à gaz » (Gasmotor in German) avec lequel il équipe la Motorwagen. C’est la première « voiture à gaz », mais elle a peut-être été inspirée par Ferdinand Verbiest, un missionnaire jésuite belge et inventeur du XVIIe siècle. En effet, il aurait, vers 1660, conçu un modèle réduit de véhicule propulsé par un moteur à gaz pour l’Empereur chinois Kangxi. Benz avait-il eu connaissance de cette invention ? S’en est-il inspiré pour la Gasmotor ? Nous l’ignorons.

La caméra Kodak en 1888

George Eastman est surtout connu dans le monde entier, pour avoir fondé Eastman Kodak Company. Il est aussi l’inventeur de la première caméra en 1888, qui révolutionnera le monde de la photographie. Il imagine une caméra portable dans laquelle des films en roulant doivent être insérés, puis retirés pour être développés. La première caméra qu’il a commercialisée était la « Kodak », elle était préchargée avec un film pour 100 expositions. Après avoir utilisé toutes les expositions, les clients renvoyaient la caméra à l’usine Kodak, où le film était développé, des tirages étaient réalisés, et la caméra était rechargée pour être renvoyée au client.

Le premier avion et le premier vol (1890-1903)

Aujourd’hui, il vous suffit de quelques heures pour vous rendre à l’autre bout du monde, mais avant 1890, et l’invention du premier avion motorisé, la traversée de l’Atlantique se comptait en semaine. C’est à Clément Ader, un ingénieur, inventeur et pionnier de l’aviation française, que revient l’invention du premier avion motorisé. En 1890, Ader a construit et testé l’Avion Éole, un engin volant à vapeur. Le 9 octobre 1890, à Armainvilliers, près de Paris, l’Avion Éole a réalisé un saut de quelques mètres avant de se poser. C’est considéré comme l’un des premiers vols motorisés de l’histoire et Ader comme l’inventeur du premier avion ! Quant au premier vol, il est, lui, attribué aux frères Wilbur et Orville Wright qui parviennent à maintenir l’avion en vol, et à avancer, en 1903.

Le circuit intégré en 1958

Jack Kilby était un ingénieur électronicien américain et le co-inventeur du circuit intégré. Il a développé le concept du circuit intégré alors qu’il travaillait chez Texas Instruments. En 1958, il a créé le premier circuit intégré fonctionnel grâce à une seule puce de germanium. Ce circuit intégré contenait plusieurs composants électroniques, tels que des transistors et des résistances, tous intégrés sur une même puce de silicium. En l’an 2000, Kilby a reçu le prix Nobel pour ses travaux et pour plus de 60 brevets à son nom. Il est aussi l’inventeur d’un objet révolutionnaire : la calculatrice de poche, même si elle est tombée en désuétude depuis l’apparition des smartphones, et des calculatrices intégrées.

L’infinite scroll en 2006

Aza Raskin est un designer et entrepreneur américain, et il a inventé le « scroll infini", une technique d'interface qui est devenue populaire sur de nombreux sites web et applications. Le scroll infini permet aux utilisateurs de faire défiler le contenu d'une page web de manière continue, sans avoir à cliquer sur des liens pour accéder à la suite du contenu. Une étude de 2019, publiée par OnePlus, estimait que nous parcourions environ 180 mètres chaque jour, juste en scrollant nos écrans.