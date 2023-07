Une IA dévoile les inventions et les innovations qui vont révolutionner le monde dans les 50 prochains années

Les inventions ont toutes marqué leurs époques de différentes manières. Depuis Léonard de Vinci qui imaginait ses inventions sur des croquis, à Steve Jobs qui inventait grâce à des programmes informatiques, les inventions évoluent avec les technologies de leurs temps. Cependant, une nouvelle technologie pourrait booster le domaine des inventions, c’est bien entendu de l’Intelligence Artificielle (IA) dont nous parlons. Il n’est pas évident de déterminer le nombre d’inventions qui verront le jour dans les 50 prochains années, mais il est fort probable que certains domaines se développent plus que d’autres. Le site Unilad s’est amusé à demander à ChatGPT, ce qu’il prédisait pour l’avenir des inventions. Nous avons tenté l’expérience et voici ce que ChatGPT en « pense ». Découverte.

Les inventions dans le domaine de l’Intelligence Artificielle

Il eut été étonnant que l’Intelligence Artificielle ne soit pas le premier domaine dans lequel les inventions se multiplieront. En effet, nous voyons déjà combien l’IA envahit nos vies et cela ne devrait pas s’arrêter là. Selon le chatbot, l’IA sera de plus en plus présente dans des domaines comme la santé, l’éducation ou encore les transports « autonomes ».

Les inventions dans le domaine de la médecine et de la biotechnologie

De ce côté-là, les progrès pourraient être sensationnels et sont dus au développement de thérapie génique comme CRISPR-Cas9. Les inventions dans le domaine médical devraient permettre de mieux isoler les gènes pathogènes et de cibler les traitements. De plus, les diagnostics et la prévention pourraient être au cœur des inventions du domaine médical.

Les inventions dans le domaine des énergies renouvelables

Cette tendance à inventer des produits liés aux énergies renouvelables, nous pouvons déjà la constater actuellement. Ainsi, les panneaux solaires devraient être plus efficaces, plus discrets aussi, par exemple. Quant aux batteries de véhicules électriques, elles pourraient enfin devenir recyclables. Bien entendu, le secteur de l’hydrogène vert pourrait aussi grandement émerger dans les 50 années à venir.

Les inventions dans le domaine des transports

Dans les années 80, on se disait que les voitures de l’an 2000 voleraient, nous n’étions pas très visionnaires ! Cependant, la technologie a fortement avancé sur le sujet, et même si les voitures ne voleront pas demain, il se peut qu’elles deviennent réellement autonomes. Tesla a d’ailleurs déjà commercialisé ce type de véhicules, même si la technologie ne semble pas encore suffisamment au point.

Les inventions dans le domaine de l’informatique quantique

La recherche dans le domaine de l’informatique quantique progresse rapidement et durant les prochaines décennies, nous pourrions voir l’émergence de nouveaux ordinateurs quantiques plus puissants. Cela pourrait avoir un impact significatif dans des domaines tels que la cryptographie, la simulation de molécules complexes, l’optimisation des systèmes et la recherche scientifique.

Les inventions dans le domaine de la réalité augmentée

Nous avons déjà vu l’émergence de la réalité augmentée dans les jeux vidéo, qui se veulent de plus en plus immersifs. Cette technologie devrait encore progresser dans le domaine des jeux vidéo. Cependant, elle pourrait aussi s’intégrer dans la formation professionnelle, l’éducation, toutes formes de divertissements ou encore la communication.

Les inventions dans le domaine de l’exploration spatiale

Richard Branson, Jeff Bezos, Elon Musk, ces trois milliardaires ont tous déjà développé des programmes spatiaux ! Précurseurs dans le domaine, l’exploration et le tourisme spatiaux devraient presque devenir classiques. Enfin, dans le domaine des programmes d’exploration spatiale gouvernementaux, là aussi les inventions seront capitales. Elles pourraient permettre d’explorer de nouvelles planètes ou d’approfondir les recherches sur des planètes ou sur des astres déjà visités.