Des inventions pour communiquer avec les animaux dévoilées au CES 2023

Plus connu sous le nom de CES, le Consumer Electronic Show est l’occasion de découvrir de nouvelles inventions et innovations chaque année. Les nouvelles technologies sont mises à l’honneur et concernent aussi bien le secteur médical que la vie quotidienne ou encore le secteur des animaux de compagnie. Lors du CES 2023 qui a réuni plus de 3 000 exposants du monde entier, nous avons découvert trois inventions originales qui permettent de « communiquer » avec les animaux. Imaginez que votre toutou adoré puisse vous envoyer un SMS ? Ou encore que vous puissiez observer les oiseaux grâce à une mangeoire connectée. Découvrez trois inventions originales autour des animaux.

FluentPet, votre chien vous envoie des SMS !

L’année dernière, nous vous parlions des « Dog Talks », de petits dispositifs présentés sous forme de buzzers qui permettent à votre chien d’associer un buzzer à une action. Lorsqu’il veut s’exprimer, il appuie alors sur le buzzer correspondant à son besoin immédiat (sortir, manger, dormir, etc.). Sur le même principe que le Dog Talks, FluentPet est un dispositif qui permet également de converser avec son chien en ajoutant une fonction originale. Le dispositif se présente sous la forme d’un tapis en mousse sur lequel sont disposés des boutons colorés. Lorsque le chien veut sortir, il appuie sur le bouton de couleur rouge par exemple. Vous recevez ainsi un SMS vous indiquant qu’il est l’heure d’aller se promener pour lui ! FluentPet sera disponible dès le mois de février pour 160 $, une invention qui risque de plaire aux amoureux des animaux ! Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site FluentPet.

Dog-E, le chien-robot

Le CES de Las Vegas ne serait pas réellement cet événement international sans les robots ! Et dans la catégorie animalière, c’est un jouet connecté qui se prend pour un chien, leDog-E, qui a fait sensation. Bien sûr, le concept n’est pas nouveau. On se souvient tous d’Aibo, le premier chien robot inventé par Sony en 1999. Le Dog-E a la forme d’un chien, mais il ne ressemble tout de même pas exactement à un chien avec des poils.

Craquant avec ses yeux en étoile, il aboie, lèche le visage, dévore un faux os, remue la queue et gémit. Dog-E est bien entendu connecté et interagit via une tablette ou un Smartphone qui permet de l’éclairer, de le faire aboyer, etc. Le nouveau chien robot devrait être disponible en septembre prochain pour la somme de 80 $. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Dog-E.

My bird buddy, la mangeoire connectée

Visionnaires chez NeozOne ? Nous avions déjà consacré un article à My bird buddy en janvier 2021, cette mangeoire intelligente qui vous indique les espèces d’oiseaux présentes dans votre jardin. Basée dans le Michigan, la start-up a sa nouvelle invention présenté cette année : une mangeoire connectée pilotée par Intelligence Artificielle. L’idée étant de pouvoir identifier les espèces d’oiseaux qui viennent se nourrir. La mangeoire s’équipe d’une caméra et d’un appareil photo qui se déclenche à chaque mouvement perçu.

Pilotée par Intelligence Artificielle, la mangeoire est capable de capturer une image d’un oiseau en vol à 80 km/h. Le système va ensuite identifier l’oiseau présent et vous envoyer le nom et l’espèce du petit habitant venu vous rendre visite sur votre Smartphone. Cette mangeoire pourrait être une nouvelle « arme » pour recenser les espèces d’oiseaux présents dans chaque région du monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site My bird buddy.