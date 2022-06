Du mal à avaler vos médicaments ? Ce gel comestible inventé par le MIT devrait résoudre ce problème !

Certains d’entre nous, et peut-être encore plus les enfants ou les personnes âgées, ont beaucoup de mal à avaler des médicaments… Souvent trop gros pour passer, au goût parfois détestable provoquant des haut-le-cœur ou tout simplement parce que, pour certains avaler des pilules est contre nature… Il faut bien reconnaître que certains médicaments sont durs à avaler, mais ils sont souvent essentiels à la guérison d’une maladie. Pour rendre cette opération plus simple, les chercheurs du MIT sont en train de mettre au point un « gel de délivrance de médicaments ». Ce nouveau produit pharmaceutique pourrait permettre d’administrer un traitement plus aisément à un enfant par exemple. Explications.

Quel est ce nouveau « médicament » ?

L’équipe de chercheurs du MIT et du Brigham and Women’s Hospital pense pouvoir résoudre le problème de l’ingestion des médicaments avec un gel à base d’huiles végétales, comme le sésame. Il pourrait aussi être fabriqué de différentes textures, comme une boisson épaisse ou une substance proche de la texture d’un yaourt. Giovanni Traverso, gastro-entérologue et auteur principal de l’étude déclare : « Ce gel changera notre capacité à faire ce que nous pouvons faire pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui ont de la difficulté à recevoir des médicaments. Compte tenu de la simplicité du système et de son faible coût, il pourrait avoir un impact considérable pour faciliter la prise de médicaments par les patients »

Comment est-il fabriqué ?

Les chercheurs ont essayé plusieurs formules, à base d’huiles végétales telle que celle de sésame, ou encore les graines de lin ou les graines de coton… Des éléments naturels, qu’ils ont combiné avec des gélifiants tous aussi naturels et comestibles comme la cire de son de riz ou la cire d’abeille. En réalisant ces essais de texture, ils ont pu se rendre compte des différentes textures possibles pour le gel. Celui-ci peut d’ailleurs être réfrigéré et utilisé dans certaines zones du monde où les médicaments classiques ne peuvent pas être acheminés. Quant au goût, qui pose des problèmes dans certains médicaments contre les problèmes gastriques par exemple, les scientifiques ont cherché à produire un gel au goût “passable” par le plus grand nombre… Grâce à un panel de dégustateurs, ils ont pu tester des combinaisons d’huiles qui avaient une saveur acceptable.

Pour quels types de médicaments ?

Ce gel s’adresserait dans un premier temps aux populations qui manquent de traitements classiques et notamment sur des médicaments contre le paludisme, les infections bactériennes ou les parasites. D’après Ameya Kirtane, enseignante et auteure principale de l’étude, les maladies infectieuses sont les plus urgentes à traiter autrement que par les médicaments classiques dans certaines régions du monde. Après avoir obtenu l’approbation de la FDA, les chercheurs vont désormais mener un essai clinique de phase I au Brigham and Women’s Hospital Center for Clinical Investigation dans les mois qui suivent. A la suite de ces tests, et si le gel conserve l’efficacité des médicaments en pilule, il pourrait être commercialisé dans les pays identifiés par l’équipe de scientifiques dans un premier temps.