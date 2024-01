Leborgne invente le fendeur de bûches « sans forcer », efficace et sécurisé

Fendre le bois sans effort, sans se casser le dos, et en évitant de se blesser. Tout un programme que nous aimerions grandement appliquer lorsque la corvée de bois se présente. Lorsque vos mètres cubes de bois sont livrés en buches d’un mètre, bien rondes et dodues, vous savez que l’étape suivante sera de les couper, puis de les fendre. Le coin, le billot et la hache sont les outils indispensables du parfait bucheron, mais encore faut-il savoir les manier, et en avoir la force. Connaissez-vous l’existence du fendeur de bûches Leborgne vendu au prix de 121,32 € sur Amazon. Cet outil fabriqué en France pourrait vous faciliter la corvée du fendage en toute sécurité. Découverte.

Présentation du fendeur de buche Leborgne

Le Leborgne Fendeur de bûches représente l’outil idéal pour fendre le bois de manière efficace et sécurisée. Sa conception est spécialement pensée pour garantir une expérience sans effort, tout en éliminant les risques liés à cette corvée qui peut s’avérer dangereuse parfois. Ce fendeur est adapté pour les bûches de 30 à 40 cm de diamètre, avec une longueur de 50 cm. Grâce à son tube en acier et son coin trempé, il garantit une durée de vie prolongée et une robustesse exceptionnelle. L’assemblage en France témoigne de la qualité et de la fiabilité du produit. La sécurité est également une priorité, avec des fonctionnalités telles qu’une goupille de sécurité et une poignée élastomère à rebords, prévenant tout risque de blessure par faux-coup.

Que faut-il savoir de plus sur le fendeur de buches Leborgne ?

Le fendeur de bûches est conçu pour éviter les maux de dos lors du fendage du bois de chauffage. En effet, il a été fabriqué pour que l’utilisateur puisse fendre le bois en maintenant le dos droit, et évite le lumbago après l’effort. De plus, il dispose d’un manche coulissant qui facilite l’utilisation avec un minimum d’effort. Enfin, la poignée anti-vibration est conçue pour éviter les chocs lors d’éventuels rebonds. Les dimensions compactes et le poids de 6,1 kg rendent cet outil pratique et maniable. Avec le Leborgne Fendeur de bûches, vous disposez d’un partenaire fiable pour vos besoins de fendage de bois, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur.

À propos de la marque Leborgne

Leborgne* est une marque française, établie à Valgelon-La Rochette en Savoie. Depuis sa création, elle met un point d’honneur à réduire la pénibilité au travail ou au jardin, grâce à des outils de haute qualité. Les outils vendus par la marque Leborgne sont des outils résistants et conçus pour réduire les efforts tout en conservant un maximum d’efficacité. La marque Leborgne, dispose d’une boutique sur Amazon, dans laquelle vous retrouverez des outils de maçon, des outils pour l’entretien de votre jardin, ou encore des outils pour les enfants. Avez-vous déjà essayé cet outil ? Que pensez-vous de cette invention ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

Leborgne Fendeur de bûches, Fente de bois sans effort et sans risque, Pour bûches de 30-40 cm de diamètre, Longueur: 98 cm, Acier Fendeur de bûches pour fendre le bois sans forcer et en toute sécurité, Pour bûches de 30-40 cm de diamètre et 50 cm de long, Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur Meilleure Vente n° 1

*Cet article n’est pas sponsorisé par la marque et la promotion du fendeur de buche reste la propre initiative de l’auteure.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez