L’invention de cette entreprise permet de déployer des centrales solaires de 1,1 MW en seulement une semaine

Le photovoltaïque est l’une des formes d’énergie renouvelable les plus répandues au monde. Cependant, pour obtenir une puissance à l’échelle du mégawatt, il est nécessaire de recourir à des milliers de panneaux solaires, ce qui rend complexe les travaux d’installation. Bien évidemment, cela augmente le coût de l’énergie solaire. Dans le but d’améliorer les choses, l’entreprise australienne d’énergie renouvelable 5B a mis au point un système qui permet un déploiement rapide des modules solaires. Le système en question est connu sous le nom de « Maverick ». Il est constitué de composants modulaires et préfabriqués.

Plus facile à déployer

Chaque réseau Maverick 5B se compose d’une dizaine de panneaux solaires (40 à 90 unités) montés sur des cadres spécialement conçus pour un déploiement rapidement. Les blocs sont pré-assemblés et précâblés dans une usine. Ensuite, ils sont emballés verticalement de manière à ce que quatre blocs puissent être installés dans un conteneur d’expédition. Ainsi, le transport sur le site de déploiement peut se faire par le biais d’un camion. Une fois sur place, il suffit de recourir à un chariot élévateur pour déplier les panneaux. Grâce au pré-assemblage et au précâblage en usine, le système n’implique pas de travaux de terrassement ni de câblage importants.

Une disposition intelligente

Comme l’explique notre source, une équipe composée de seulement trois personnes peut déployer environ un mégawatt d’énergie solaire par semaine avec un tel système. Il s’agit là d’un exploit bien remarquable, c’est le moins que l’on puisse dire. En effet, pour obtenir le même résultat, les méthodes d’installation classiques requièrent généralement des dizaines de personnes, voire une centaine. L’autre avantage de ce système développé par 5B concerne aussi la façon dont les panneaux solaires sont disposés. En effet, ceux-ci sont étendus dans une position est-ouest. Selon l’entreprise, cela rend l’installation plus efficace que celles utilisant un tracker solaire.

Une baisse atteignant les 20 %

La nature préfabriquée de la solution lui procure de multiples atouts. En plus de réduire les coûts, cela diminue les pertes de temps ainsi que les risques de sécurité sur site, l’assemblage des panneaux solaires étant effectué en usine. D’après 5B, la réduction des coûts énergétiques atteint les 20 %. Il va sans dire que le concept est à la fois pratique et intelligent.

Sécuritaire : la réduction des temps de déploiement, de l’équipement lourd et de la main d’œuvre sur site peut entraîner une amélioration significative de la sécurité du déploiement des parcs solaires.

la réduction des temps de déploiement, de l’équipement lourd et de la main d’œuvre sur site peut entraîner une amélioration significative de la sécurité du déploiement des parcs solaires. Rentable : les gains d’efficacité en matière d’assemblage, de déploiement et de logistique peuvent se traduire par un coût inférieur par rapport aux équipements traditionnels ou à des solutions comparables.

les gains d’efficacité en matière d’assemblage, de déploiement et de logistique peuvent se traduire par un coût inférieur par rapport aux équipements traditionnels ou à des solutions comparables. Déploiement rapide : la conception du parc solaire en « kit », précâblé et préconfiguré permet de réduire considérablement les délais de déploiement, en comparaison aux systèmes à montage fixe.

la conception du parc solaire en « kit », précâblé et préconfiguré permet de réduire considérablement les délais de déploiement, en comparaison aux systèmes à montage fixe. Faible main d’œuvre sur site : la réduction manifeste des besoins en main d’œuvre sur site et du coût des travaux de génie civil est bien concrète.

la réduction manifeste des besoins en main d’œuvre sur site et du coût des travaux de génie civil est bien concrète. Puissant : l’absence de couloirs, de pièces mobiles et d’espaces minimes entre les structures signifie que vous pouvez obtenir la même production d’énergie qu’avec des installations fixes sur un terrain plus petit.

Il pourrait aussi contribuer à l’extension des fermes solaires, qu’il s’agisse d’un site permanent ou temporaire. En outre, la baisse des coûts rendra l’énergie solaire plus accessible. Notons que les charges financières occasionnées par l’installation peuvent représenter plus de 10 % du coût total d’une ferme photovoltaïque. Dans cette optique, 5B a déjà déployé la solution Maverick sur plus de 100 sites dans le monde et la société vise encore plus loin ! Plus d’informations : 5b.co.