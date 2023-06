L’invention de la tomate cerise, un fruit novateur né il y a seulement 25 ans, dans les années 1990

Lorsque vous préparez un apéro* entre amis en été, vous prévoyez un rosé bien frais, quelques cacahuètes, des dés de fromage et un autre produit star des tables de l’été ! Cet élément incontournable est rouge, rond, juteux et éclate dans la bouche comme une bombe de saveurs. Il s’agit évidemment de la tomate cerise. Ce fruit aux courbes parfaites et au goût sucré est un incontournable de l’été. Mais qui a inventé ce fruit ? Comment la tomate cerise est-elle devenue un produit de niche pour les fabricants ? On va tout vous expliquer.

Qui a inventé la tomate cerise ?

Comme de nombreuses variétés de tomates, il est difficile de nommer un inventeur. La tomate cerise est une variété de tomate issue de sélections et de croisements réalisés par des agriculteurs et des sélectionneurs de graines au fil du temps. Cependant, les premières tomates cerises seraient nées en Europe. Rappelons que la culture de la tomate s’est développée dans la région méditerranéenne, s’étendant de l’Espagne à l’Italie, en passant par le royaume de Sicile qui était sous le règne de la famille royale espagnole. Les Français ont fait la découverte de ce fruit étonnant entre le 16ᵉ et le 18ᵉ siècle et ont rapidement développé un goût pour la « pomme d’amour ». Quant à la tomate cerise elle-même, elle n’a été inventée que dans les années 90 et possède une ressemblance frappante avec la tomate sauvage, Solanum pimpinellifolium, cultivée au XVᵉ siècle entre le Pérou et le Mexique avant l’arrivée des conquistadors.

Comment la tomate est-elle devenue « cerise » ?

« Au départ, la tomate avait la taille d’une groseille », explique Mathilde Causse, directrice de recherche de l’Unité Génétique et Amélioration des Fruits et Légumes de l’INRA, dans une interview accordée au journal Huffington Post. Ce qui veut dire que ce sont les modifications génétiques qui ont fait « grossir » les tomates. « La tomate cerise d’aujourd’hui est un hybride entre des variétés grosses et petites », précise aussi la directrice de recherches. L’hybridation de la tomate cerise est connue depuis le début du XXᵉ siècle. Cependant, pendant de nombreuses décennies, cette variété n’a pas été largement développée.

Les petits fruits des plantes étaient très fragiles, ne supportaient pas le transport et manquaient de saveur. Cependant, dans les années 1990, une équipe de chercheurs de la faculté d’agriculture de Rehovot en Israël, dirigée par Nachum Kedar et Haim Rabinovitch, s’est attelée à améliorer la teneur en sucre et la résistance des fruits. À l’époque, cette invention répondait à la demande de la marque britannique Mark & Spencer qui souhaitait la commercialiser. Aujourd’hui, on compte une trentaine de variétés de tomates cerises ou similaires (comme la variété « cœur de pigeon ») répertoriées dans le catalogue des semences en France.

Pourquoi la tomate cerise connaît un véritable succès commercial ?

Au départ, la tomate cerise est rouge, mais aujourd’hui, elle se décline en plusieurs couleurs : jaune, rouge, noire, comme ses grandes sœurs les tomates classiques. Elles peuvent aussi être rondes ou ovales comme les cœurs de pigeons. C’est probablement ce côté coloré, ludique et facile à manger qui fait que la tomate cerise est une star incontestée de l’été. Que ce soit en pique-nique, à l’apéro, sur une brochette accompagnée de billes de mozzarella ou « coincée » entre deux morceaux de viande sur une brochette, on l’adore la tomate cerise ! Précisons tout de même que cette mignonne petite tomate est vendue deux à trois fois plus chère que les grosses tomates. Ce qui ne l’empêche pas d’être toujours très prisée des consommateurs.

Vilmorin 3974040 Tomate Cerise, Rouge, 90 x 2 x 160 cm La tomate aime la proximité des herbes aromatiques, car leur présence la protège des ravageurs. Meilleure Vente n° 1

*L’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. En France, la vente d’alcool est interdite aux mineurs de moins de 18 ans.

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales