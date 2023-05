L’invention d’une éolienne équipée d’un réservoir à air comprimé pour le stockage d’énergie

Avec la hausse des températures terrestres et les innombrables effets négatifs du changement climatique, nous sommes dans l’obligation de trouver de nouvelles sources d’énergie neutres en carbone ou qui ont une faible émission de gaz à effet de serre. Dans ce contexte, l’éolien, le solaire ou encore l’hydrolien, pour ne citer que ces quelques exemples, intéressent de plus en plus les experts. Certes, ceux-ci devraient occuper une place majeure au sein de notre avenir énergétique, mais leur exploitation implique un défi particulièrement important, à savoir, le recours à un système de stockage efficace étant donné que la production ne coïncide pas toujours avec la demande d’énergie.

Stocker l’énergie sous forme d’air comprimé

Généralement, on utilise des batteries pour stocker l’énergie produite par les panneaux solaires ou les turbines éoliennes. Mais l’éolienne Zired emploie une tout autre technique pour ce faire. Au lieu de cela, elle est munie d’un grand réservoir d’air comprimé. D’après ses concepteurs, il s’agit d’une solution innovante pour le stockage d’énergie à long terme. Comme vous l’aurez compris, l’idée consiste à stocker l’énergie sous forme d’air à haute pression. Ce dernier peut ensuite être utilisé pour entraîner une turbine lorsque le vent n’est pas assez fort et assurer ainsi une production suffisante.

Prête à fonctionner dans toutes les conditions de vent

L’air comprimé dans le réservoir est fourni par un compresseur qui fait partie intégrante de l’éolienne Zired. Ce qui nous intéresse particulièrement, c’est que ce système est en mesure de remplir le réservoir d’air, même si la vitesse de rotation des pales est faible, soit avec un vent moyennement puissant. Par ailleurs, les ingénieurs derrière ce projet ont opté pour des matériaux écologiques, notamment du fer, du béton et de la céramique. Autant dire que par rapport aux éoliennes traditionnelles, la Zired promet d’être plus respectueuse de l’environnement, tout en étant plus efficace et moins chère à construire.

De multiples avantages

L’autre avantage de cette éolienne est sa capacité à produire de l’électricité à la demande, c’est-à-dire lorsqu’on en a le plus besoin. Par ailleurs, l’éolienne Zired peut générer de l’électricité de manière autonome. Autrement dit, elle ne nécessite pas de source d’énergie externe pour fonctionner. Cela en fait un équipement idéal pour produire de l’électricité dans les zones enclavées ou éloignées. Enfin, elle ne requiert que très peu d’entretien… Plus d’informations : optimetron.com