L’invention d’une lotion « cristallisante », révolutionnaire et 100 % naturelle pour éradiquer les poux

Lorsque l’on est parent ou enfant, nous avons tous une véritable crainte : les poux ! Ces vilaines bestioles s’immiscent dans vos cheveux, se baladent sur vos oreillers, vos vêtements et sont un vrai calvaire à éradiquer. De plus, les poux ne sont pas sectaires, ils aiment autant les cheveux blonds que les cheveux bruns et se transmettent par simple contact ! Souvenez-vous de la lotion utilisée par nos parents et que nous devions garder toute une nuit, dans l’espoir de les voir disparaître ! Ce temps-là est révolu et ce sera peut-être grâce à l’invention de Pierre-Yves Duhot, un Lillois, qui entend révolutionner la lutte anti-poux ! Découverte.

La résine comme base de cette invention

Pierre-Yves Duhot est pharmacien-chercheur-parasitologue à Tournai, en Belgique, et originaire de Lille. Après dix années de recherches, il est parvenu à trouver une molécule issue d’une résine venue d’Amazonie. Cette molécule provient de la plante protium heptaphyllum. C’est donc une lotion d’origine végétale qu’il a inventée et c’est plutôt novateur, car les lotions de renom sont souvent très « chimiques ». Elle a la propriété de se figer au contact de l’eau ; elle va transpercer le parasite en cristallisant et le tuer, explique l’inventeur sur France 3 Hauts-de-France. De plus, elle convient à tous les types de cheveux et ne nécessite aucun peignage minutieux après utilisation. Souvenez-vous aussi du calvaire du peigne fin pour éliminer les cadavres de poux et de lentes, une partie de plaisir, non ?

Comment cette lotion fonctionne-t-elle sur les poux ?

La plupart des lotions existantes sur le marché sont donc chimiques et vont en conséquence tuer les poux en les cristallisant. La particularité de la lotion de Pierre-Yves Duhot est qu’elle fonctionne de manière mécanique et non chimique. En d’autres termes, la formule exclusive baptisée DÉPARAZ-PRO adhère aux carapaces des poux et des lentes, les transformant naturellement en cristaux au simple contact avec de l’eau. Ensuite, tout disparaît rapidement grâce à un shampoing ordinaire, laissant les cheveux propres, doux et démêlés, sans aucune trace. Sa lotion fait déjà des émules à la sortie des écoles, et plus de 15 t de lotion sont produites chaque année. D’ailleurs, l’inventeur traite gracieusement les enfants qui acceptent de lui donner leurs poux pour poursuivre ces recherches !

Que faut-il savoir de plus sur DÉPARAZ-PRO ?

Selon une étude de l’université de Tours, seules trois solutions anti-poux sont efficaces contre le parasite, et DÉPARAZ-PRO en fait partie. La lotion inventée par le Lillois a aussi l’avantage d’être un produit 100 % naturel, adaptée aux bébés dès six mois, aux femmes enceintes et allaitantes. Aucun produit chimique n’entre dans le corps des personnes traitées, il est donc sans risque pour la santé.

Sa technologie brevetée repose sur des actifs d’origine naturelle avec 0 % d’insecticide neurotoxique, 0 % huile de coco (pas d’huile de palme) et 0 % de silicone (diméthicone). En savoir plus, rendez-vous sur deparaz.com. La lotion DÉPARAZ-PRO est disponible aux alentours de 15 € dans certaines pharmacies, et vendue sur Amazon, en indisponibilité au 21 septembre 2023. La rentrée des classes a probablement épuisé les stocks de lotion, mais nul doute qu’elle sera de nouveau bientôt disponible. Avouez que pendant que vous lisiez cet article, vous vous êtes, au moins une fois, gratté la tête.

Que pensez-vous de cette découverte pour éliminer les poux ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

