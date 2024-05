L’invention un « silencieux » qui réduit de 94 % les nuisances sonores des souffleurs de feuilles

Dans la catégorie outillage de jardin, il est un appareil que l’on oublie souvent de mentionner comme un appareil bruyant : le souffleur de feuilles. Ce dernier est pourtant parmi les outils les plus bruyants avec des émissions sonores importantes. Qui n’a jamais été dérangé par le souffleur de feuilles de la municipalité, puissant et très bruyant, ou par celui d’un voisin, un dimanche matin, de 10 à 12 h, les heures légales pour bricoler le dimanche ! Black & Decker, marque de renom d’outillage de jardin, va équiper ses souffleurs de feuille avec un silencieux inventé par une équipe de l’Université Johns Hopkins de Baltimore. Découverte.

Le défi des étudiants de Baltimore

Les étudiants en ingénierie de l’Université Johns Hopkins de Baltimore ont dû répondre à une problématique difficile. Pour leur projet, ils avaient ces directives : « prendre un souffleur de feuilles, mais faites-le en silence. Faites-le fonctionner aussi puissamment que jamais, mais ne lui permettez pas d’émettre le cri perçant qui a fait interdire les souffleurs de feuilles dans certaines communautés et maudit dans beaucoup d’autres ». Les étudiants ont relevé le défi, et ont même surpris leurs professeurs et leurs sponsors. Ils sont parvenus à inventer un souffleur de feuilles 40 % moins bruyant que les appareils existants ! Et, apparemment, ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd, puisque le géant Stanley Black & Decker prévoit de le vendre dans deux ans. Bien entendu, cette invention est en instance de brevet, qui sera probablement l’exclusivité de Black & Decker.

Comment se présente le souffleur de feuilles des étudiants américains ?

Avant d’inventer leur « suppresseur de bruit », les étudiants ont d’abord analysé le volume sonore des outils classiques, mais également la manière dont ils sont produits. Pour parvenir à réussir ce défi, ils devaient trouver un moyen de réduire le bruit, mais sans réduire la puissance de l’air expulsée. Ils ont donc identifié les bruits à haute fréquence, ceux qui sont une réelle gêne pour le cerveau humain et décidé d’atténuer ces bruits en particulier. L’équipe a développé cet accessoire pour cibler précisément ces fréquences, parvenant ainsi à réduire leur intensité d’environ 12 décibels (dB) à une distance de 15 mètres, ce qui représente une diminution de 94 % du niveau sonore. Globalement, le bruit a été réduit d’approximativement 37 %, ce qui implique qu’une certaine quantité de bruit persiste, mais l’utilisation de cet appareil devrait considérablement atténuer ses effets.

À quoi ressemble le nouveau souffleur de feuille inventé par les étudiants ?

Les étudiants comparent leur invention à un suppresseur qui équipe les armes à feu ou à un silencieux pour voiture. Stanley Black & Decker a déjà récupéré le brevet en instance, et la marque ne tarit pas d’éloges sur le produit. « Il ne s’agit pas simplement d’une chose théorique cool qui restera sur une étagère et dont on n’entendra plus jamais parler : elle est prête à être fabriquée en série », a déclaré Nate Greene, chef de produit senior chez Stanley Black & Decker.

« Il s’agit d’un niveau de réussite vraiment rare et spectaculaire ». Quant aux étudiants, ils espèrent pouvoir créer de nouvelles versions plus silencieuses encore, et plus petites, pour les adapter à des aspirateurs ou à des sèche-cheveux, par exemple. Cette invention vous paraît-elle révolutionnaire ? Nous serions ravis de lire vos impressions ou de connaître votre expérience à ce sujet. Et, si vous constatez une erreur dans cet article, n’hésitez pas à nous l’indiquer. De plus, vous pouvez cliquer ici pour publier un commentaire .