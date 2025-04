Longi dévoile une cellule solaire pérovskite/silicium avec un rendement de plus de 34,8 %

Selon la revue de l’Institut polytechnique de Paris, le marché photovoltaïque mondial s’appuie à 95 % sur des technologies à base de silicium. Si ce dernier est incontournable pour absorber et transformer le rayonnement solaire en électricité, de nombreuses entreprises travaillent actuellement sur des cellules qui utilisent d’autres matériaux comme les pérovskites, à l’instar de Longi. L’équipe R&D de cette entreprise chinoise spécialisée dans les technologies solaires a mis au point une cellule photovoltaïque utilisant du silicium, ainsi que ces minéraux particulièrement abondants dans le manteau terrestre. Grâce à ce dispositif, elle a établi un nouveau record mondial de rendement de conversion.

Une efficacité de conversion dépassant largement la limite Shockley-Queisser

Connue comme étant une référence dans les technologies solaires, l’entreprise Longi a récemment annoncé que son équipe R&D a développé une cellule photovoltaïque avec une efficacité de conversion atteignant 34,85 %. Ce rendement dépasse de plus de 1 % la limite de Shockley-Queisser (33,7 %) et bat celui d’un autre dispositif de production d’électricité bas-carbone développé par la société chinoise en 2024. Il a été certifié par le NREL (National Renewable Energy Laboratory) du département de l’Énergie des États-Unis et constitue un nouveau record mondial pour une cellule photovoltaïque tandem silicium/pérovskite.

Une conception innovante

Dans le développement de la cellule photovoltaïque tandem, l’équipe de recherche de Longi a amélioré le blocage des trous, mais également le transport d’électrons. Pour ce faire, elle a mis en place de fines couches de fluorure de lithium (LiF) et de molécules de diiodure d’éthylènediammonium (EDAI). D’après les chercheurs, les molécules d’EDAI permettent de passiver les zones qui ne le sont pas et qui n’entrent pas en contact avec le LiF. Ce qui a compensé les pertes de résistance entraînées par le fluorure de lithium, formé des contacts à l’échelle nanométrique à l’interface pérovskite et abouti à un excellent compromis entre extraction de charge et passivation. Outre les couches de fluorure de lithium et de diiodure d’éthylènediammonium, l’équipe a déclaré qu’elle est parvenue à obtenir un meilleur couplage structurel. À l’aide d’une technologie brevetée de cellules à hétérojonction en silicium possédant une surface texturée asymétrique.

Une entreprise qui a établi plusieurs records

Si cette nouvelle cellule photovoltaïque a permis à Longi d’établir un nouveau record, il faut savoir que cette entreprise n’a cessé de développer des dispositifs offrant des rendements toujours plus élevés. En novembre 2023, elle a mis au point une cellule solaire dont l’efficacité de conversion a atteint 33,9 %. L’année suivante, au mois de juin 2024, la société chinoise a annoncé avoir atteint un rendement de 34,6 % et a largement dépassé la limite fixée par William Shockley et Hans-Joachim Queisser. Un an plus tard, les travaux de son équipe de recherche et la volonté de celle-ci d’innover continuellement ont permis de mettre au point ce dernier dispositif photovoltaïque avec une efficacité de conversion de plus de 34,8 %.

Il est à noter que cette année, Longi a battu un autre record grâce à sa cellule conçue à partir de silicium, utilisant la technologie Heterojunction Interdigitated Back Contact (HIBC). Le dispositif a atteint une efficacité de conversion de 27,81 % et a permis à l'entreprise de réaliser une avancée considérable dans l'optimisation du rendement des panneaux photovoltaïques monocristallins. Plus d'informations sur longi.com.