MaskFone : le premier masque N95 avec écouteurs et micro intégrés

En matière d’innovation, 2020 aura été prolifique malgré la crise sanitaire… Justement, cette épidémie aura sans doute poussé les créateurs à inventer des choses nécessaires à un instant précis. 2021 devrait être tout aussi bénéfique pour les inventions. Présenté au CES 2021, ce masque se veut l’une des plus importantes de cette année.

En même temps, les créateurs ne s’avancent pas trop, l’année ne fait que commencer ! Ce masque inventé par les britanniques de Binatone cumule ses fonctions protectrices avec la technologie. Son nom MaskFone et il devrait permettre de pouvoir converser avec une voix claire malgré le masque… Avouons que les conversations téléphoniques se sont un peu compliquées avec le masque ! Présentation.

Un masque de protection avec casque et micro Bluetooth

MaskFone va tenter d’éliminer le dilemme que rencontre de nombreuses personnes : téléphoner en gardant le masque et parler d’une voix étouffée, ou enlever le masque pour parler mais prendre des risques d’être contaminé. Si pour certains le choix est évident, on croise effectivement de nombreuses personnes, au téléphone, masque baissé !

MaskFone est donc un masque en tissu mais il intègre un casque Bluetooth et un micro à l’avant du masque. Pour le contrôler, une série de boutons de contrôle situés sur la partie inférieure extérieure du masque permet la gestion du volume le contrôle d’une playlist musicale.

Un protection certifiée N95

Bien entendu, le masque reste l’un des gestes barrières essentiels et le MaskFone dispose de filtre insert N95 que l’on peut donc changer. Les filtres N95 améliorent considérablement l’arrêt des gouttelettes en suspension dans l’air.

Le MaskFone se vend au prix de 50$, un prix assez élevé qui ne se justifie peut-être pas, sauf éventuellement pour celles et ceux qui passent leur vie, accrochés à leur téléphone. En conversation ! Un autre inconvénient au MaskFone, les organismes de contrôle sanitaire britanniques recommandent de laver le masque une fois par jour ! Ce qui impliquerait de posséder plusieurs exemplaires.

Et évidemment à 50$ pièce, cela pourrait vite être un sacré budget. Et évidemment, comme il est doté d’un casque avec écouteurs, impossible de le glisser dans la machine à laver ! Enfin, sachez que ce genre de masque existe déjà, on ne doute pas une seconde que certaines marques plancheront sur le sujet d’ici quelques mois !