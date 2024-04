Mo Energy Systems a développé un abri pour les pistes cyclables, bardé de panneaux solaires

En Allemagne, il existe désormais une piste cyclable surmontée d’un abri bardé de panneaux solaires photovoltaïques. Il s’agit d’une infrastructure clé pour un pays dont les habitants figurent parmi les principaux utilisateurs de vélos en Europe. Située dans l’enceinte d’un stade de football, cette installation solaire qui fait près de 300 mètres de long ne protège pas uniquement les supporters contre les intempéries, il s’agit d’un bon exemple d’infrastructure énergétique durable. Elle accueille notamment des éléments standards qui font chacun 12 mètres de long pour une largeur comprise entre 2 et 4,5 m. Le moins qu’on puisse dire, c’est que ce projet témoigne de l’immense possibilité d’exploitation des énergies renouvelables.

Plus de 400 000 kWh par an/km

Il faut savoir que Mo Energy Systems est surtout connue pour ses façades photovoltaïques Plug and Play. Des solutions qui conviennent à différents types de bâtiments. L’entreprise ambitionne effectivement de réduire l’empreinte carbone de ces derniers. Avec son nouveau produit pensé pour les pistes cyclables, la firme veut aller encore plus loin en ciblant les infrastructures publiques afin de les transformer en unités de production d’électricité propre. Comme le rapporte notre source, Mo Energy Systems a déclaré que sa nouvelle solution est capable de générer environ 450 000 kWh d’électricité par an par kilomètre pour un système mesurant 3 mètres de large.

Pas de béton

En plus des panneaux solaires, le nouveau système photovoltaïque de la marque autrichienne intègre des supports personnalisables afin de mieux s’adapter aux exigences de chaque voie de circulation. Mo Energy Systems a aussi prévu une sous-structure en acier avec des câbles. Bien sûr, la fondation n’est pas en reste. Il est intéressant de souligner que la construction de cette dernière ne nécessite pas l’utilisation de ciment, encore moins de travaux d’excavation. En ce qui concerne les onduleurs, ils se trouvent à l’intérieur de la structure porteuse.

Un concept prometteur

Ce système photovoltaïque développé par Mo Energy Systems pourrait constituer une solution pour faire face à la crise foncière entrainée par l’extension des parcs solaires. En effet, les voies de circulation pourraient accueillir des milliers, voire des millions de panneaux solaires. La société a bien sûr mis l’accent sur la sécurité. Pour cela, elle a prévu des moyens pour lutter contre les actes de vandalisme. On notera aussi le fait que le système a été conçu pour pouvoir être démonté et remonté en toute facilité.

Fait intéressant, il a été couronné par la Plate-forme technologique autrichienne photovoltaïque (TPPV). Ce dernier lui a décerné le « Prix spécial pour les concepts visionnaires ». Espérons que Mo Energy Systems pourra affiner ses solutions d'électrification de pistes cyclables afin qu'elles puissent être installées à grande échelle partout dans le monde. Plus d'infos : mo-energy-systems.at.