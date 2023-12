Le vélo est l’un des moyens de transport les plus prisés des Néerlandais. Le pays compte actuellement près de 35 000 km de pistes cyclables. Ce qui représente près d’un quart de son réseau routier national. Deux d’entre elles sont désormais équipées de cellules photovoltaïques. Accusant chacune une superficie de 1 000 m², ces voies ont été construites à la demande des provinces du Brabant-Septentrional et de Hollande-Septentrionale. Les travaux ont été assurés par l’entreprise de BTP BAM Royal Group et Wattway, une filiale du groupe français Colas. Basée à Magny-les-Hameaux, dans les Yvelines, Wattway fabrique des revêtements photovoltaïques circulables. Avec cette innovation française, l’entreprise ambitionne de faire des voies de circulation une source d’électricité propre.

Produire de l’électricité verte à travers les infrastructures de mobilité

Brevetée, la technologie de Wattway est le fruit de cinq années de recherche et de développement. C’est en 2017 que sa collaboration avec BAM Royal Group a commencé. Depuis, les deux entreprises travaillent en partenariat pour faire progresser l’intégration des énergies renouvelables aux infrastructures de mobilité. À travers des projets comme celui mené aux Pays-Bas, le duo a pour objectif de produire de l’électricité verte en exploitant l’espace de circulation tout en épargnant les zones environnantes. L’une des particularités des revêtements solaires circulables de Wattway est qu’ils sont autonomes et n’ont donc pas besoin d’être raccordés au réseau. De plus, ils sont utilisables aussi bien en zones urbaines qu’en zones rurales.

Facile à poser

Contrairement à d’autres projets de routes et de pistes cyclables solaires, tels que le projet Solar Roadways, également mis en œuvre aux Pays-Bas, l’approche adoptée par Wattway est plus simple. La filiale de Colas a notamment fait en sorte que les équipements utilisés soient les moins complexes possible afin d’assurer la rapidité d’exécution des travaux d’installation. Aussi, il n’est pas nécessaire de démolir la surface pour installer les panneaux solaires photovoltaïques. Au lieu de cela, ceux-ci ont été conçus pour être collés directement sur la chaussée ou la piste cyclable.

Un concept prometteur

Cette solution d'électrification innovante est disponible en quatre configurations. En fonction des besoins, on peut choisir entre 3, 6, 9 et 12 dalles. À noter qu'il s'agit d'un système évolutif. Autrement dit, chaque installation peut être élargie au fur et à mesure. En plus des panneaux solaires, une armoire électrique est prévue. Celle-ci renferme tous les accessoires nécessaires au fonctionnement de l'installation : batterie, régulateur, câblage, etc. Selon la puissance disponible, l'électricité produite peut être utilisée pour recharger des vélos ou des scooters électriques, ainsi que divers appareils électroniques portables. Elle peut également servir pour alimenter des équipements électriques en bord de voirie (éclairage, caméras, barrières automatiques, etc.).