Mon pisciniste est formel : le PVC armé est beaucoup plus intéressant que le liner

L’hiver dernier, j’ai commis une erreur de débutant : casser la glace de surface de ma piscine avec un manche… Résultat ? Un joli craquement dans le liner et une facture salée. Je vous racontais ma mésaventure ici : pourquoi il ne faut jamais casser la glace ? Depuis, je me suis renseignée sur les revêtements, et j’ai suivi le conseil de mon pisciniste : opter pour un liner PVC armé. Plus résistant, plus durable, certes un peu plus cher à l’achat, mais beaucoup plus sûr à long terme. Si vous aussi, vous devez changer votre liner, je vous livre les conseils avisés d’un professionnel. C’est parti.

Un choix de revêtement qui ne s’improvise pas

Le liner classique est le choix le plus répandu, notamment pour son coût abordable. Fabriqué sur mesure en usine, il se pose facilement dans les piscines standards. D’une épaisseur de 0,5 à 0,75 mm, il s’installe rapidement, se décline en de nombreux coloris et motifs, et permet une personnalisation esthétique de votre bassin. Mais, voilà : sa souplesse est aussi sa faiblesse. En cas de choc, de variation thermique, ou d’utilisation intensive, il peut se percer ou se déchirer. Ainsi, il faudra penser à le remplacer au bout de 5 à 10 ans.

Le PVC armé : le must des liners selon mon pisciniste

Le PVC armé, lui, c’est une autre histoire. Avec une épaisseur de 1,5 mm et une double couche renforcée par une armature textile, il ne craint ni les griffes, ni les écarts de température. Soudé directement sur place, il épouse les formes les plus complexes et tient la distance pendant 15 à 20 ans !

Il est prévu pour les bassins non standards, les plages immergées, les piscines de gîtes ou d’hôtels, mais également pour les propriétaires prévoyants. Il coûte de 30 à 50 €/m² hors pose, contre 12,55 à 17,99 €/m² pour un liner classique. Certes, c’est un investissement, mais il en vaut la peine si l’on veut éviter une déchirure comme la mienne, chaque hiver.

Comparatif rapide : liner standard vs PVC armé

Critère Liner classique PVC armé Épaisseur 0,5 à 0,75 mm 1,5 mm Durée de vie 5 à 10 ans 15 à 20 ans Pose Simple Par professionnel Prix (hors pose) 12,55 à 17,99 €/m² 30 à 50 €/m² Esthétique Classique Design et haut de gamme Adaptabilité Formes simples Formes complexes

Le PVC armé n’est plus ce matériau triste et fade d’autrefois. Aujourd’hui, il se décline en une large palette de couleurs, d’effets pierre, mosaïque, sable, ou encore en version 3D texturée pour un effet naturel bluffant. Honnêtement, je ne m’attendais pas à casser le liner en voulant seulement casser la couche glacée, mais je peux vous assurer que la solidité n’était pas au rendez-vous. Vous me direz, ce n’est pas fait pour cela et je vous l’accorde.

Mais, lorsque l’on possède une piscine déjà présente dans la maison achetée, on ne sait pas toujours comment s’en occuper ! J’en ai fait l’amère expérience, et je ne la réitérerai pas, c’est une certitude. Alors ? Et vous, prêts à dire adieu au liner traditionnel pour un revêtement plus sûr, plus beau, et plus durable dans votre piscine ? Ce sujet vous intéresse ? N’hésitez pas à nous donner votre avis, ou à partager avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .