Monster Mike Schultz, l’athlète qui a construit sa propre prothèse

Les gens réagissent différemment face à l’adversité. Certains se laissent abattre. D’autres choisissent d’utiliser ces difficultés pour avancer. L’athlète connu sous le nom de « Monster » Mike Schultz fait partie de la deuxième catégorie. Il était promis à une carrière brillante dans les sports extrêmes avant de perdre sa jambe dans un accident de motoneige. Cela ne l’a pourtant pas empêché de poursuivre ses rêves. Mike Schultz s’en est servi pour se motiver et construire sa propre prothèse. Aujourd’hui, il continue de vivre de sa passion et est à la tête de la société Biodapt Inc.

Un accident qui a fait basculer sa vie

Mike Schultz a commencé à s’intéresser aux sports extrêmes en 1998, lorsqu’il s’est pris de passion pour la motoneige. Après avoir atteint un niveau semi-professionnel, il a intégré les circuits professionnels en 2003. « À la saison 2008, j’étais au top, parmi les cinq meilleurs pilotes de motoneige du monde. Je réalisais un rêve », a-t-il raconté. Malheureusement, ce rêve a failli être brisé par un accident qui a eu lieu la même année durant une compétition nationale qui a eu lieu à Ironwood.

« C’était la première course de qualification du week-end. J’ai pris un mauvais départ et j’ai dû forcer pour le rattraper, car je voulais arriver en finale. Dans la descente, j’ai perdu le contrôle et j’ai été éjecté. Ça m’était déjà arrivé des centaines de fois auparavant, mais je m’en étais toujours tiré indemne. »

Biodapt Inc, la société qui lui a permis de continuer à vivre de sa passion

« J’ai eu le réflexe d’étendre la jambe pour amortir ma chute. En me réceptionnant, mon genou a littéralement éclaté », a-t-il confié. Cela lui a coûté sa jambe. En effet, les médecins lui ont annoncé qu’il fallait lui amputer la jambe.

La perte de ce membre n’a pas empêché Mike Schultz de vouloir poursuivre sa carrière sportive. Après avoir entendu parler du Supercross X-Games handisport, il a eu l’idée de construire une prothèse qui répondrait à tous ses besoins.

Il a alors commencé à dessiner un premier prototype et a utilisé un amortisseur de motoneige FOX qui lui permet de « régler la compression et le rebond » de sa prothèse. Grâce à cette prothèse, il a pu participer à la compétition nationale des ESPN X Games qui s’est tenue sept mois après son accident. Mike Schultz a gagné une médaille d’argent en motocross adaptatif. Il est dix fois médaillé d’or aux X Games en motocross et snowcross et a remporté une médaille d’or et une médaille d’argent en snowboard durant les Jeux paralympiques d’hiver qui se sont tenus en Corée du Sud, en 2018. La construction de sa prothèse l’a conduit à fonder l’entreprise Biodapt Inc, spécialisée dans la création de prothèses de haute technologie.