Motobook : ils inventent le « carnet d’entretien moto digital » pour faciliter la vie des motards

Posséder un véhicule, comme une voiture ou une moto, ce sont aussi les entretenir fréquemment. Lorsque le véhicule est récent, certains entretiens sont pris en charge par la marque, mais cela n’empêche pas les passionnés d’aimer bichonner leurs véhicules. Deux jeunes passionnés de moto, Antoine et Grégoire, originaires d’Arras, ont inventé Motobook, une application destinée à faciliter la vie des motards. Lancée en juillet 2021, Motobook apporte une nouveauté au monde de la moto, puisqu’aucune application de ce type n’existait pas avant. C’est d’ailleurs en constatant ce manque que les deux amis ont décidé d’inventer une solution numérique pour pouvoir suivre l’entretien de leurs motos. Découverte.

D’où leur est venue cette idée ?

Les inventions naissent souvent d’un besoin ou d’un constat et c’est encore le cas de Motobook. « On ne trouvait pas d’applications pratiques pour l’entretien de la moto. Aucune ne proposait une traçabilité des historiques d’entretien. », expliquent les inventeurs, dans une interview accordée au journal Actu Pas-de-Calais. Lorsque Grégoire a souhaité vendre sa moto, il s’est rendu compte qu’il était difficile de retrouver le suivi des entretiens. Comme souvent en cas de revente, il lui a donc fallu retrouver toutes les factures pour la vendre. Les factures papier peuvent se perdre, s’effacer avec le temps, voire avoir été envoyées par mail. Bref, il est un peu fastidieux de tout retrouver parfois. À la suite de cette vente, le jeune homme a racheté une moto, qui a renforcé son idée de créer quelque chose. Elle n’avait aucun historique et s’est révélée trafiquée ! Et cela lui a coûté beaucoup d’argent !

Motobook, qu’est-ce que c’est ?

Motobook est ainsi une application gratuite, disponible sur Android et iOS, qui permet de suivre en temps réel, tous les entretiens périodiques de votre moto. Elle indique également tous les points de contrôle à effectuer sur l’engin, afin d’en garantir la sécurité et de prolonger sa durée de vie. Quant aux factures, désormais, il sera possible de les conserver toutes sur l’application en les enregistrant au format PDF. Ce qui n’empêche pas de conserver les factures papier, mais qui permet de les concentrer toutes au même endroit. « Cette application est innovante, ça n’a jamais été fait. On voulait amener notre touche dans ce milieu qu’on aime tant », confient les deux passionnés.

Un beau lancement pour Motobook

Après quelques mois de « vie » seulement, l’application Motobook a déjà conquis plus de 6 000 motards et enregistre plus de 35 000 historiques sur plus de 4 000 modèles de motos. Bien entendu, si votre moto n’existe pas dans la liste proposée, il suffit d’en demander la création. Les motards sont conquis et dorénavant, c’est aux professionnels que les deux jeunes amis s’attaquent. En effet, ils aimeraient professionnaliser leur application et accessoirement se dégager quelques revenus. Pour la professionnalisation, trois garages sont déjà intéressés, ainsi que Motoblouz, l’un des leaders dans la vente d’équipements destinés aux motards. Une bonne idée cette application, non ? Quel que soit l’avenir de l’application, les deux amis assurent que cette application, lancée pour le plaisir et le fun au départ, continuera d’être développée pour les motards passionnés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Motobook.app.