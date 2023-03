Mutalk : votre adolescent hurle pendant ses parties de jeux vidéo ? Une start-up invente le microphone « isolant »

Les visioconférences et le télétravail sont devenus, en quelques mois, le quotidien de nombreux employés. Les réunions via Meet ou Zoom font partie de nos vies et nous nous retrouvons à parler à nos collègues devant un ordinateur. Qui n’a jamais été dérangé par un proche en télétravail ou par un adolescent qui joue à la console, parlant fort et permettant à toute la famille de participer à son activité. Les casques existent, mais qu’en est-il du microphone ? Pour pallier ce problème et faire revenir un peu de sérénité à la maison, l’entreprise japonaise Shiftall invente le Mutalk, un microphone Bluetooth insonorisé qui empêchent les autres d’entendre votre voix. Découverte.

Le microphone Mutalk, qu’est-ce que c’est ?

L’invention de la start-up japonaise pourrait être qualifiée de « casque de bouche », en comparaison au casque d’oreilles pour que les autres n’entendent pas vos conversations. Mutalk est « un microphone Bluetooth insonorisé qui empêche les autres d’entendre votre voix et en même temps, empêche le bruit ambiant d’entrer dans le microphone. », comme l’indique le site Shiftall. Concrètement, en le posant sur votre bouche, il va capter votre voix pour la transmettre à vos interlocuteurs et en atténuer le son pour votre entourage. De plus, il vous rend « hermétique » aux bruits extérieurs, vos interlocuteurs n’entendront plus la télé ni votre conjoint en conversation téléphonique.

Comment fonctionne Mutalk ?

Mutalk vous permet donc de converser avec vos amis ou vos collègues, sans forcément vous isoler dans une pièce ni déranger votre entourage. Cette solution est valable à la maison bien sûr, mais également lors d’une visioconférence dans un lieu public par exemple. Seul bémol, il faudra accepter de ressembler à un canard, car il est quand même très analogue à un masque FFP2. Il suffit ainsi de le placer sur votre bouche, puis de le mettre en fonction pour que votre voix soit isolée de ceux qui vous entourent. Grâce à une prise pour écouteurs, il est par ailleurs possible de l’utiliser avec un Smartphone, pour vos ados en perpétuelles conversations téléphoniques, par exemple !

Quelques données techniques du Mutalk

Pour fonctionner, il utilise le « résonateur Helmholtz », un dispositif inventé par Hermann von Helmholtz au XIXᵉ siècle. Il s’agit d’un type de résonateur acoustique constitué d’une cavité ou d’une chambre dotée d’un petit col ou d’une petite ouverture. Lorsque des ondes sonores pénètrent dans la chambre, elles font vibrer l’air qui s’y trouve, le faisant résonner à une fréquence spécifique. Cette technologie permet d’obtenir un bruit réduit de 20 décibels au minimum. D’après le fabricant, avec le Mutalk, il est impossible de comprendre une conversation, même si la visioconférence se déroule juste à côté de vous.

Et si votre réunion à distance se termine en claquement de portes ou haussement de voix, le microphone passe en haute fréquence (1 600 Hz à 2 000 Hz) et étouffe le son avec 30 décibels de moins. Shiftall précise que « votre voix peut sembler légèrement différente de votre voix normale », car il est plus difficile de transmettre les sons nasaux. Déjà disponible au Japon, sa sortie est prévue dans les semaines qui viennent aux États-Unis. Il devrait coûter environ 200 dollars, mais nous n’avons aucune information quant à sa possible disponibilité en France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Shitfall.net.