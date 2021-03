Malin ! Un amplificateur de voix qui se fixe sur le masque pour mieux se faire comprendre !

Combien de fois devons-nous faire répéter notre interlocuteur ? Même si nous ne sommes pas malentendants, avec le masque sur la bouche, les conversations sont parfois compliquées ! Quant aux personnes souffrant de déficience auditive, le port du masque est une véritable plaie…

Même si les masques inclusifs existent, ils ne sont pas encore dominants sur le marché… Alors on répète, on parle plus fort, on essaie bon an mal an d’articuler ! A moins qu’un petit appareil innovant puisse nous être d’un grand secours : Le Factem PVA 100 ! Un petit objet qui pourrait changer la vie des malentendants, des élèves face à leurs professeurs ou d’un patron pour les employés ! Présentation.

Factem c’est qui ?

FACTEM est une PME française basée à Bayeux (Calvados). Ils sont spécialisés dans la conception et la fabrication d’accessoires audio. Si vous suivez les innovations dans le secteur de l’aéronautique, c’est Factem qui équipe les cockpits des Airbus grâce au casque FL20 depuis 2018.

Le PVA 100 c’est quoi ?

Ce petit appareil discret pourrait bien nous changer la vie ! C’est un petit haut-parleur compact muni d’un micro avec traitement anti-larsen explique l’entreprise dans un communiqué qu’elle nous a envoyé. Il permet d’amplifier la voix pour être mieux compris de ceux qui nous écoutent.

Avec le masque, cela devient un souci grandissant dans les entreprises, mais également dans les écoles ou dans tout lieu qui implique une conversation avec une autre personne. Outre l’amplificateur de voix, PVA 100 peut également s’utiliser pour diffuser du contenu audio à partir d’une carte SD ou d’une clé USB.

Quelles utilisations pour le PVA 100 ?

Les utilisations du PVA 100 pourraient être nombreuses, tant les difficultés de compréhension sont présentes… Guide touristique, enseignants, pompiers, soignants, entraîneurs sportifs, secrétaires… Le panel est large. Et ce petit accessoire devrait rendre de fiers services à toutes ces professionnels qui se doivent d’être parfaitement compris par leurs publics.