Un garçon malentendant de 9 ans remporte un concours international avec une invention inspirée d’Iron Man

Vous ne le savez sans doute pas, mais le 25 février dernier avait lieu la journée internationale de l’implant cochléaire… Si ce nom ne vous dit rien, ce n’est pas le cas de Gonzalo, un petit garçon de 9 ans, né avec une défaillance auditive sévère. Aujourd’hui Gonzalo porte un implant cochléaire et son rêve est de faire quelque chose pour les enfants qui n’entendent pas bien…

Comme lui ! Il vient de remporter le concours international « Ideas para Listen » avec une invention inspirée des super-héros. Il a tout « simplement » inventé une solution auditive pour les enfants comme lui. Présentation.

Un assistant intégré dans un implant cochléaire

Un implant cochléaire est un implant électronique qui peut fournir un certain niveau d’audition. Des électrodes posées chirurgicalement viennent stimuler les terminaisons nerveuses de la cochlée. L’objectif du concours est de mettre au défi des enfants de 6 à 12 ans pour proposer des idées qui améliorent la vie des malentendants.

Si, au départ, Gonzalo imagine un casque pour faire du sport, finalement c’est en regardant un film se super-héros qu’il trouve son invention. Et c’est Iron Man qui lui inspire sa géniale idée, car lui aussi avait besoin d’un assistant personnel dans son implant ! Il le baptise Rondis au lieu de Jarvis comme Iron Man et se lance dans l’aventure. «Tout comme Iron Man a JARVIS, son assistant en intelligence artificielle, j’aimerais avoir RONDIS, un assistant intégré à mon RONDO 2» explique l’enfant dans le journal euroweeklynews.com.

L’assistant personnel Rondis

Concrètement Rondis est un système d’assistant personnel géré par l’intelligence artificielle. Celui-ci s’intègre dans l’implant qu’il possède. Ainsi, l’assistant peut lui donner l’heure, la météo ou lui rappeler un rendez-vous important. Mais aussi et surtout, recevoir des messages de ses parents et ECOUTER, juste écouter… Une chose qu’il ne peut faire que très difficilement.

«Quelques exemples de ce qu’il pourrait faire serait de me dire la météo du matin, de me rappeler ce que je dois faire selon mon calendrier, de recevoir des messages directement de mes parents ou de contrôler le volume en fonction du bruit ambiant (…) J’ai une perte auditive et avoir une technologie comme RONDO 2 dans mon oreille est presque comme un super pouvoir, car cela me permet de faire quelque chose que je ne pouvais pas auparavant: écouter. Si la technologie évolue, cela pourrait me permettre de faire beaucoup plus de choses. » explique le jeune Géo Trouvetou.

Selon la mère de Gonzalo, ce serait un savant mélange entre Alexa d’Amazon et un super-héros. Le Rondis ne sera peut-être pas créer dans l’immédiat mais Gonzalo est sûr que son invention existera un jour. Ce serait une vraie aide pour tous les enfants qui portent un implant cochléaire. Et nous ne pouvons que lui souhaiter qu’il soit créé le plus vite possible !