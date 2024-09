MX-A, Sharrow Marine (ré)invente l’hélice de bateau avec un dispositif toroïdal 30 % plus performant

Avec ses hélices révolutionnaires pensées pour les applications nautiques, Sharrow Marine veut rendre la navigation aquatique plus douce et plus écologique. Depuis le lancement de son premier produit en 2020, l’entreprise américaine basée à Détroit, dans l’État du Michigan, s’efforce de répondre aux exigences des clients en faisant preuve d’innovation. Sa dernière nouveauté, le MX-A, témoigne de cette volonté de satisfaire constamment les utilisateurs. Comme ses prédécesseurs, notamment les Sharrow MX et CX, le nouveau propulseur adopte une conception de type toroïdal. Rappelons que malgré leurs nombreux avantages, ces modèles lancés précédemment par la firme ont reçu pas mal de critiques en raison de leurs prix particulièrement élevés. Par exemple, le Sharrow MX, en acier inoxydable, coûtait à sa sortie à partir de 5 000 dollars américains (~4500 €).

Compatible avec une plus grande variété de moteurs

À ce coût élevé s’ajoute le fait que ces hélices sont réservées aux bateaux équipés d’un moteur développant une puissance d’au moins 150 ch. Maintenant, avec le MX-A, Sharrow Marine veut changer la donne. Concrètement, ce modèle est conçu pour fonctionner avec des moteurs hors-bords de 40 ch à 200 ch. De plus, il est compatible avec la plupart des blocs thermiques disponibles sur le marché, peu importe la nature de leur cycle, c’est-à-dire 2 temps ou 4 temps. Cela en fait une pièce de propulsion adaptée aux petites embarcations telles que les pontons, les petits bateaux de pêche et les petits plaisanciers.

Une véritable innovation

« Il s’agit d’un énorme bond en avant en termes de performances pour un segment qui attendait une véritable innovation. Nous sommes ravis d’apporter enfin aux petits hors-bord l’efficacité et la maniabilité qu’ils méritent », a expliqué le PDG de la firme, Greg Sharrow. Alors que les modèles précédents sont en acier inoxydable, le MX-A est usiné CNC à partir d’aluminium de qualité aéronautique. Il arbore une finition rouge foncé pour être plus discret.

Prix et disponibilité

En parlant de fonctionnement, l’hélice MX-A promet d’être silencieuse et efficace grâce à ses boucles légèrement tordues. Ce design permet d’éliminer les tourbillons associés aux hélices de bateau conventionnelles. Selon Sharrow Marine, le gain en termes d’efficacité peut aller jusqu’à 30 %. La conception, protégée par une centaine de brevets, favorise ainsi le respect de la faune et de la flore aquatiques tout en contribuant à l’amélioration du confort à bord des embarcations. Avec un prix de base de 1995 dollars américains (~1800 €), le MX-A s’annonce beaucoup plus accessible que les références précédentes. À noter que le nouveau produit est d’ores et déjà en vente sur le site web de l’entreprise pour un délai de livraison entre quatre et six semaines. Plus d’infos : sharrowmarine.com. Avec cette solution de propulsion plus abordable, Sharrow Marine va-t-il conquérir le marché des bateaux de plaisance ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .