Nakoair, un panneau solaire « aérotherme » pour chauffer la maison (+11°) avec l’énergie du soleil

Chaque année, nous ressentons davantage les effets du réchauffement climatique, ce n’est plus une supposition, mais une réalité ! L’un de nos premiers réflexes est d’investir dans un climatiseur pour nous garder au frais. Or, les climatiseurs consomment de l’électricité, et du gaz réfrigérant, deux facteurs qui aggravent ce réchauffement climatique ! Un appareil étonnant connaît un certain succès depuis quelques mois, car il permet de nous rafraîchir, ou de nous réchauffer grâce à l’énergie solaire. Sans panneaux solaires externes, mais avec des capteurs internes, l’aérotherme solaire s’impose comme une alternative écologique et économique aux climatiseurs classiques. Je vous présente le modèle proposé par Nakoair*, le modèle OS22LCD, vendu au prix de 427,50 €** au lieu de 450 € sur Amazon. Pour bénéficier de la réduction de 5 % jusqu’au 11 septembre inclus, pensez à cocher la case prévue à cet effet avant la mise au panier. Découverte.

Un aérotherme qui carbure à l’énergie du soleil

Un aérotherme solaire est un appareil polyvalent qui combine plusieurs technologies afin d’améliorer le confort thermique d’un bâtiment. Dans le cas présent, il se fait chauffage, climatiseur, déshumidificateur d’air et ventilateur, en fonction de vos besoins et des conditions extérieures. La différence avec ses homologues électriques étant qu’il utilise le soleil pour fonctionner. En effet, il intègre un système de capteurs solaires qui lui permettent de réguler la température intérieure, de purifier l’air et de contrôler le taux d’humidité, tout en optimisant la consommation d’énergie. Son principal atout en comparaison avec un appareil solaire lambda étant qu’il bascule automatiquement sur l’électricité lorsque les conditions météorologiques sont défavorables.

Pour chauffer jusqu’à 11 degrés en plus, gratuitement !

Pour l’utilisateur, tout est géré grâce à un thermostat LCD qui permet une gestion intelligente de l’air intérieur, tout en ventilant régulièrement pour purifier l’air et éviter les moisissures, les champignons et les mauvaises odeurs. Dans le cas du Nakoair OS22LCD, il peut chauffer une surface maximale de 40 m² et dispose d’un débit d’air de 98 m³/h. Cela lui permet une augmentation de température d’approximativement 11 °C par rapport à la température extérieure. Par temps ensoleillé, l’air injecté peut être 5 à 30 °C plus chaud que la température extérieure, assurant ainsi un chauffage efficace tout au long de la journée, notamment aux heures les plus chaudes. Même par temps nuageux, le dispositif continue de ventiler et de purifier l’air grâce à son alimentation électrique.

Un réchauffeur d’air solaire

Nakoair est une filiale de l’entreprise allemande Oscar Science & Technology Co., Ltd., un fabricant professionnel de collecteur/réchauffeur d’air solaire, de ventilateur solaire, etc. Ils fabriquent des produits innovants conçus pour durer, avec, pour l’aérotherme solaire que je viens de vous présenter, une durée de vie des panneaux solaires allant jusqu’à 20 ans et une garantie de 10 ans. De plus, les produits sont certifiés par le TÜV Rheinland et portant le label Solar Keymark, gages de qualité et de produits respectueux de l’environnement réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Je vous rappelle le prix de l’aérotherme solaire Nakoair OS22LCD : 427,50 €* au lieu 450 € seulement, sur Amazon.

Attention, les stocks se vident rapidement, c’est le moment d’investir avant l’hiver. Vous souhaitez en savoir et découvrir les produits de l’entreprise ? Rendez-vous sur le site officiel : nakoair.net. Connaissiez-vous déjà ce système réversible solaire ? Peut-être l’utilisez-vous déjà ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

