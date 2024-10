« Jusqu’à 35° C en sortie », un capteur solaire pour se chauffer gratuitement, sans électricité

La production de chaleur est un processus énergivore. Les pompes à chaleur consomment par exemple en général plus de 5 000 kWh d’électricité par an. De leur côté, les radiateurs électriques peuvent afficher une consommation électrique annuelle avoisinant les 2000 kWh. Face à ces constats, de plus en plus de personnes se tournent vers des appareils alimentés par l’énergie solaire pour chauffer leur maison. Les capteurs solaires à air que l’entreprise française Sodubat, basée à Serquigny, dans l’Eure, propose à ses clients constituent une solution éco-responsable pour chauffer l’intérieur des bâtiments à moindre coût, voire de manière gratuite.

Une solution protégée par des brevets

Avant d’aller plus loin, il convient de noter que ces dispositifs solaires, brevetés, sont fabriqués au Danemark. Ils sont importés et distribués en France par une société dénommée Capt’Air Solaire, implantée à Dijon. Sodubat affirme avoir porté son choix sur ces appareils au vu de leurs performances et leur fiabilité élevées. Il faut savoir que cette entreprise euroise est surtout connue pour être un spécialiste de la pose de menuiseries extérieures en bois, aluminium, PVC, et mixte. Elle a été créée dans les années 80 par Pierre Morin. De nos jours, sa gestion est assurée par Florent et Jérôme Morin.

Une cellule solaire photovoltaïque intégrée

L’appareil de chauffage solaire promet d’être moins cher que les poêles à bois tout en bénéficiant d’un design qui lui permet de fonctionner de manière totalement autonome. Il est basé sur le principe de l’aérothermie qui est un processus de chauffage économe, efficace et écologique. Sous leur vitrage qui ressemble à celui d’un panneau solaire photovoltaïque à cadre, les capteurs solaires à air intègrent une plaque d’aluminium microperforée qui a pour rôle d’aspirer l’air qui est ensuite réchauffé par le Soleil. Ils comportent également une cellule solaire photovoltaïque pour alimenter un ventilateur qui entraine l’air chaud vers l’intérieur du bâtiment à travers une gaine et une bouche d’insufflation.

Convient à divers types de bâtiments

L’appareil se décline en plusieurs versions, dont la plus grande est capable de chauffer une pièce de 70 m². L’une des particularités de ce dispositif de chauffage solaire est qu’il produit de l’air chaud dès les premiers rayons solaires. Adapté aussi bien aux bâtiments d’habitation qu’aux locaux professionnels, il constitue une option intéressante pour ceux qui sont à la recherche d’un appareil de chauffage écologique.

Certes, cette solution ne peut pas remplacer un système de chauffage conventionnel, mais permet par contre de réduire la facture d'énergie ainsi que l'empreinte carbone des utilisateurs. Fait intéressant, les panneaux peuvent être installés verticalement sur un mur ou inclinés sur un toit. Plus d'infos : sodubat.fr / captairsolaire.com.