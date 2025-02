Un guide complet pour fabriquer un chauffage solaire avec seulement quelques euros

L’installation d’un système de chauffage solaire dans votre logement peut réduire votre consommation d’énergie de 40 à 60 %, selon Nouvel’R Énergie. Pour réaliser d’importantes d’économies, sachez qu’il n’est pas toujours indispensable d’investir dans un dispositif coûteux proposé sur le marché. Vous pouvez fabriquer vous-même votre capteur solaire et chauffer l’intérieur de votre habitation de manière écologique et à moindre coût, en utilisant des matériaux peu onéreux et en suivant quelques étapes. Certes, son efficacité n’est aussi élevée que celle des produits présents sur le marché, mais il vous permet de réduire significativement vos dépenses.

La préparation des bords du cadre

Pour commencer la fabrication de votre capteur solaire, préparez les bords de son cadre. Dans un premier temps, prenez deux canaux métalliques d’environ 3 m et retirez une partie de 40 cm à une de leurs extrémités. Ensuite, à l’aide d’une cisaille pour métal, créez des languettes de 10 cm, en découpant les bords des bouts des canaux, puis marquez les avec un « H » pour la partie haute et un « B », pour la partie basse. Ceci fait, placez les deux éléments l’un à côté de l’autre, en veillant à ce que les languettes marquées avec un « B » soit dirigées vers la même direction, et pré-percez des trous tous les 30 cm sur leur bord intérieur, ainsi que sur la partie verticale d’environ 2,5 cm, située à l’extérieur.

L’installation du panneau isolant

La prochaine étape consiste à monter le cadre de votre capteur solaire. Pour ce faire, prenez deux moulures de bois de 2,50 × 1,27 cm et découpez-les pour avoir une longueur de 2,43 m. Ils doivent être fixés en diagonale dans les canaux avec des vis placées tous les 30,5 cm. Veillez à ce qu’il y ait un espace de 1,27 cm au niveau des bords intérieurs, près des languettes marquées « B », et de 2,50 cm au niveau des parties extérieures, à proximité des extrémités en « H ». Une fois cette opération terminée, glissez un panneau isolant en mousse de 2,43 × 1,21 m entre les deux canaux, vissez-les dans les trous pré-percés. Pour finir, découpez une moulure de 1,20 m approximativement, fixez-le avec des vis au centre du capteur solaire et peignez l’intérieur de celui-ci en noir.

La pose de l’écran de sécurité et de la tôle ondulée

Après avoir installé le panneau isolant, vous pouvez passer à la phase suivante, à savoir la pose de l’écran de sécurité. Les dimensions de ce dernier doivent être approximativement de 4,25 × 1,21 et il doit être agrafé au niveau des moulures, en pliant les excédents. Positionnez ensuite une tôle ondulée transparente au-dessus de l’écran de sécurité, vissez-la au niveau des trous pré-percés des deux canaux et passez à la fabrication de la partie haute et basse du capteur solaire. Durant cette étape, il vous faut un canal métallique de 3 m, de découper deux sections d’environ 1,21 m et d’installer deux moulures de 30 cm dans chaque morceau. Vous devez conserver un espace de 15 cm à chaque extrémité et de 2,50 cm, sur la partie haute.

La fabrication et la pose des collecteurs

Avant d’assembler les différents éléments du dispositif, vous devez créer des ouvertures pour permettre à l’air de circuler. Tout d’abord, réalisez deux trous de 10 × 5 cm espacés de 2,50 cm, au centre des canaux destinés à la partie haute et basse du capteur solaire. Pour les relier aux tuyaux qui collectent et renvoient l’air dans votre habitation, prenez une plaque de tôle de 70 × 33 cm et faites des marques environ 5 cm, 15 cm, 18 cm et 28 cm, depuis le côté droit. Une fois les marques en place, tracez une ligne parallèle à celles-ci sur la longueur, à 5 cm du bord.

Refaites la même opération sur une autre plaque de tôle, mais en traçant la ligne parallèle à 2,5 cm du bord, puis reliez chaque marque avec cette dernière et découpez les rectangles qui se sont formés sur chaque bord. L’avant-dernière phase avant l’assemblage de votre capteur solaire consiste à fixer ces deux pièces au niveau des ouvertures situées sur la partie haute et basse, et de les plier pour former des tubes. Après cette étape, vous n’avez plus qu’à boucher un des côtés des tubes, en fabriquant des capuchons avec les morceaux des canaux non-utilisés, et de fixer chaque élément de votre dispositif. N’hésitez pas à appliquer du silicone sur les différents joints pour vous assurer que votre système de chauffage soit bien hermétique.

Installation du système de chauffage

Pour installer votre dispositif de chauffage solaire, marquez les deux ouvertures qui vont permettre de collecter et de restituer l’air dans votre habitation. Elles doivent avoir un rayon de 5 cm et être placées sur un côté de votre capteur. Vérifiez ensuite leur alignement, avant de percer votre mur. La dernière étape de la pose du dispositif de chauffage solaire est celle de sa fixation et de la pose des conduits de sécheuse. Lors de la pose, sa partie inférieure doit être située à quelques centimètres du mur et sa partie supérieure, collée à celui-ci. Il est donc nécessaire de concevoir des supports spécifiques, conçus à partir de bandes métalliques.

Après avoir fixé le capteur, vous n'avez plus qu'à le relier avec les conduits de sécheuse et installer un ventilateur au niveau de l'ouverture supérieure. Pour information, les tuyaux doivent être fixés à l'aide de colliers de serrage et une fois introduits dans votre mur, il faut les sceller avec du mortier. Plus d'informations et de détails ici.