« Une énergie 100 % gratuite », il partage un tutoriel pour fabriquer un chauffage solaire mural

Il est tout à fait possible de se chauffer à moindre coût cet hiver, sans recourir à des systèmes de chauffage coûteux. Vous avez la possibilité de fabriquer vous-même votre chauffe-air solaire en suivant quelques étapes. Le principe reste le même : l’air est chauffé lorsqu’il passe derrière une surface noire, puis est acheminé à l’intérieur du bâtiment à une température beaucoup plus élevée. Ce qui vous permet de bénéficier d’un confort thermique optimal pendant les saisons hivernales. Cela peut vous servir de source de chaleur principale (si votre habitation est bien isolée), ou de source secondaire par temps nuageux.

Réunir les matériels nécessaires

Avant de passer aux différentes étapes, vous devez bien entendu réunir les matériels nécessaires, à savoir :

Des bois de charpente de différentes dimensions (2×2, 2×4, 2×6 et 2×8)

Un pannaeu en aluminium noir

Du plexiglas, du verre ou un autre type de matériau transparent

Une mousse polyuréthane et une peinture

Des outils tels que des vis, une agrafeuse, des tire-fonds, etc.

Fabrication et peinture du cadre en bois

La première étape consiste à fabriquer une structure en bois que l’on va monter sur le mur. Le but est de fabriquer une sorte de cadre en bois, avec les planches de 2×6 et 2×8 (pour la partie haute légèrement inclinée). Il convient de tenir compte de l’espacement des montants dans les murs. Ici, les montants sont à peu près de 60 cm, offrant la possibilité de créer une structure en bois d’environ 2,5 m de large avec des évents coupés en quatre sections. Après l’assemblage, place à la peinture et à l’installation des planches sur lesquelles l’écran de fenêtre en aluminium sera monté. Pour cela, insérez horizontalement près du bas le bois de charpente 2×4, en laissant de la place pour les trous d’aération et en haut, celui 2×2. Ensuite, entaillez la planche du milieu pour pouvoir accueillir ultérieurement un bois de charpente 2×2, qui supportera le vitrage.

Montage au mur et évents muraux

L’étape suivante consiste à monter verticalement le cadre en bois sur la façade et le fixer solidement avec des tire-fonds de 10,16 cm. Pour qu’il soit bien droit, vous avez besoin d’un niveau, d’un cric de sol et d’un bois de support. Pour les tire-fonds, une personne doit tenir la structure en bois pendant que vous pré-percez des trous depuis l’intérieur du bâtiment. Une fois celle-ci bien fixée à la façade, il ne reste plus qu’à calfeutrer ses bords intérieurs avec de la mousse expansive, avant de passer aux évents muraux. Réalisés à l’aide d’une scie et mesurant chacun environ 10 × 16 cm, ces derniers doivent être placés en haut et en bas. Après cette étape, on passe à l’installation de l’écran de fenêtre en aluminium noir (deux couches). Il suffit de le couper et de l’agrafer sur le cadre en bois. À noter que la planche 2×4 inférieure qui maintient l’écran de fenêtre doit aussi être calfeutrée.

Installation du vitrage et des vannes d’aération

Après le montage du cadre, des évents muraux et de l’écran de fenêtre, vous pouvez installer le vitrage, sceller son pourtour et mettre en place les vannes d’aération. Pour empêcher l’évacuation d’air chaud durant la nuit, il est conseillé de mettre une feuille de plastique sur les évents supérieurs. N’oubliez pas également d’installer une moustiquaire en métal sur les évents pour empêcher les nuisibles d’entrer. Avec cette astuce, vous pouvez profiter de la chaleur gratuite du soleil et chauffer votre intérieur à moindre coût en hiver.

D’ailleurs, vous pourrez économiser encore plus si vous utilisez du bois recyclé. Pour fabriquer le capteur solaire, vous pouvez vous inspirer de cet article de Mother Earth ou bien Sur Instructables.com. Avez-vous déjà fabriqué ce genre de chauffage solaire, ou si vous êtes bricoleur, seriez-vous prêts à tenter cette fabrication ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .