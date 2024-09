NEU-JKF Delta Neu dévoile une climatisation adiabatique innovante 70 % plus économe

Dans un communiqué de presse, l’Organisation météorologique mondiale a déclaré qu’en 2023, la température moyenne dans le monde a dépassé d’environ 1,45 °C celle de l’ère préindustrielle et qu’une hausse devrait encore se produire cette année. Ce réchauffement rapide et alarmant de la planète entraîne, entre autres, une augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles (inondations, sécheresses…) et a impact négatif sur les entreprises. En effet, il engendre une détérioration des conditions de santé des employés (déshydratation, vertiges, maux de tête…) et a des répercussions non négligeables sur leur productivité. La société française NEU-JKF Delta Neu a choisi le rafraîchissement adiabatique pour développer sa gamme Econoclim, visant à améliorer le confort thermique des locaux. Cette initiative a pour objectif de garantir le bien-être des salariés et d’aider les employeurs à optimiser leurs environnements de travail. Cette dernière est composée de systèmes de climatisation à la fois performants et peu énergivores.

Une baisse de température de l’air de 10 °C

Pour rafraîchir un local, les systèmes de climatisation de NEU-JKF Delta Neu captent l’air à l’extérieur et le font traverser un panneau filtrant. Ce média est humidifié par ruissellement et grâce à l’évaporation de l’eau, la température de l’air soufflé à l’intérieur du bâtiment peut baisser jusqu’à 10 °C. Selon la société française, les dispositifs de la gamme Econoclim permettent de rafraîchir rapidement et efficacement des locaux professionnels, mais aussi de fournir une agréable sensation de bien-être aux salariés et de maintenir l’hygrométrie à un niveau optimal. Ils sont équipés d’armoires de contrôle ou de boîtiers, à partir desquels il est possible de gérer le taux d’humidité ambiant, la température, la ventilation et le débit d’air, et d’effectuer des programmations hebdomadaires.

Des solutions de climatisation économiques et écologiques

Hormis leur capacité à rafraîchir et à conserver un excellent taux d’humidité, les dispositifs de climatisation de la gamme Econoclim ont un impact environnemental réduit. Ils consomment bien moins d’électricité que les appareils classiques et n’utilisent pas de liquide frigorigène, une substance appauvrissant la couche d’ozone (SAO). Par ailleurs, ils réduisent grandement les dépenses liées à la climatisation. D’après NEU-JKF Delta Neu, par rapport à des solutions traditionnelles, l’utilisation de ses systèmes de ventilation permet de réaliser des économies de 30 % sur la pose, de 70 % sur l’exploitation et de 50 % sur les travaux d’entretien. À noter que les appareils développés par l’entreprise française sont conçus selon les normes en vigueur et adaptés à diverses industries, telles que celle du bois, de l’agroalimentaire, du ciment ou de la chimie.

Une gamme comprenant 3 modèles

La gamme de produits de NEU-JKF Delta Neu comprend trois différents systèmes de climatisation. Mobile et autonome, l’Econoclim M a un débit de 8 200 m3/h et une section de soufflage de 485 × 395 mm. L’Econoclim B, quant à lui, n’est pas mobile, mais bénéficie d’une meilleure performance. Son débit est estimé à 10 000 m3/h et il est doté d’un dispositif de gestion intelligente de l’eau.

Le troisième modèle de la gamme, à savoir l'Econoclim C, a été conçu pour les bâtiments de grande superficie. Il est disponible en 3 versions (murale, au sol et en toiture) et son débit d'air peut aller de 12 000 m3/h à 40 000 m3/h. Plus d'informations sur les dispositifs de climatisation ici.