Nous l’utilisons tous les jours mais son inventeur n’a jamais gagné un euro avec son invention révolutionnaire

Vous ne connaissez probablement pas Peter Noble, à moins d’être calé sur la photographie numérique… Cet homme est considéré comme le « père de la photographie numérique », et pourtant, il semblerait qu’il n’ait pas fait fortune en inventant le pixel actif. Son invention remonte à l’année 1966, il invente alors un concept, toujours d’actualité dans les nouveaux appareils sans miroir via les capteurs CMOS. Aujourd’hui âgé de 81 ans, l’inventeur britannique se considère bien comme l’un des pères de la photographie numérique, mais il n’en n’a tiré aucun profit. L’histoire de cette invention mérite d’être connue, nous vous proposons de la découvrir.

Qui est Peter Noble ?

En 1966, l’homme est à la tête d’une équipe chargée de créer un capteur à semi-conducteurs de 72×5 qui fonctionnait avec cinq sorties et une gamme de cinq mégaoctets pour l’entreprise Plessey. Pendant leurs recherches, ils travaillent sur des éléments qui ne mesurent que 10 microns, et se rendent compte que les grains de poussière sont leur principal ennemi, un seul grain de poussière peut détruire le travail de l’équipe. A cette époque, les systèmes de conception assistée par ordinateur (CAO) n’existent pas, ni même les calculatrices de poches, toutes leurs conceptions d’origine sont donc écrites sur des morceaux de papier…

Peter Noble nous remet dans le contexte de 1966 :

« Il faut se rappeler qu’à l’époque, Internet, la transmission par télécopie ou même un service téléphonique abordable à l’échelle internationale n’existaient pas, de sorte que notre travail était effectué dans un isolement presque total ». Avec des articles de revues scientifiques, il se documente sur la microélectronique et apprend la technologie MOS. Et il se rend compte qu’il a été recruté pour ses connaissances en optique et en capteurs.

Comment ont-ils créé leur invention ?

Au printemps 1966, l’équipe de Noble essaie de trouver un moyen de mettre en œuvre la tâche difficile de créer un capteur 72×5 à l’état solide. Ils ont alors l’idée d’utiliser une diode en guise de capteur et de la connecter à la grille d’un dispositif MOS en ajoutant un amplificateur du signal. Et c’est à partir d’un dessin au crayon de l’inventeur qui le circuit est créé. Le dessin montre alors la ligne de charge qui « charge » la diode qui est connectée à la grille : c’est la naissance du pixel actif… Le ligne d’échantillonnage permet ensuite de transmettre le signal à un amplificateur externe qui peut balayer la ligne de diodes de manière séquentielle.

L’inventeur incompris ?

L’entreprise Plessey ne s’intéresse absolument pas, à l’époque au potentiel du pixel actif, Peter Noble décide alors de monter son entreprise afin de poursuivre ses recherches… Il présente son idée à diverses entreprises, mais ne rencontre pas le succès. Pourtant, il est certain d’avoir découvert un procédé révolutionnaire ! Mais, à cette époque, 20 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, les entreprises ne sont pas prêtes à investir dans les nouvelles technologies surtout si celles-ci nécessitent une période d’adaptation de 15 à 20 ans… Après avoir créé Integrated PhotoMatrix Limited, afin de pouvoir poursuivre son intérêt pour le capteur à pixels actifs, Noble réalise la première image au monde avec un capteur MOS. Ils parviennent à fabriquer une caméra rudimentaire, 72×72, 4 096 pixels avec un balayage intégré, un système de télévision factice afin de pouvoir la focaliser sur quelqu’un et montrer l’image sur l’écran. C’était la première image numérique au monde, mais il n’existait aucun moyen de l’enregistrer à l’époque. 70 ans plus tard, la technologie inventée par Noble est utilisée dans tous nos appareils comme nos smartphones, appareils photos sans miroir etc., mais l’inventeur n’a jamais reçu d’argent puisqu’il ne l’avait pas breveté puisque rien ne l’était à cette époque… Sinon, Peter Noble serait probablement l’un des hommes les plus riches de la planète aujourd’hui !