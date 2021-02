Indisponible sur iPad, il code pour sa maman une calculatrice sans pub ni tracking (gratuite sur iOS) !

S’il y a un élément indispensable sur nos smartphones ou tablettes, c’est la calculatrice… Sincèrement qui aura le courage de prendre un bloc-notes et crayon pour poser une division aujourd’hui ? Combien sommes-nous d’ailleurs à nous souvenir comment poser une division ou effectuer un pourcentage sans calculette ?

Il y a 50 ans, avoir une calculatrice relevait de l’innovation et d’une certaine « classe sociale » … Aujourd’hui, les calculatrices de poche ont disparu au profit des calculettes intégrées… A condition de ne pas posséder un iPad ! Aussi bizarre que cela puisse paraître ces tablettes Apple ne possèdent pas de calculatrice. Sauf si vous utilisez l’application géniale de Julien Eyries : La Calculette de Mamie !

Non ce n’est pas une blague ! Alors que tous les smartphones ou tablettes disposent d’une calculatrice intégrée, le très cher iPad d’Apple n’en possède pas… Et les calculatrices téléchargeables sont bourrés de publicités et autres options commerciales… Un véritable danger pour les seniors qui pourraient cliquer sur un lien malsain.

« J’ai récemment acheté un iPad pour ma maman – 69 ans. (…) Et bien figurez vous que par une bizarrerie d’Apple , même en 2021, les iPad ne disposent pas d’une calculatrice fournie en standard .. Elle est bien présente sur les iPhone, les Mac mais pas sur iPad 🙃 » Explique Julien sur le réseau Linkedin.

Maman l’a voulue, Julien l’a créée !

Ni une, ni deux, après avoir acheté un iPad à sa mère de 69 ans qui pestait contre le manque de calculatrice, Julien l’a inventé ! C’est tout de même difficilement imaginable que des tablettes aussi perfectionnées que les iPads ne proposent pas de calculatrice… Même pas l’once d’une simple calculatrice qui permet de faire ses comptes mensuels ou de connaître une possible ristourne sur un achat !

Julien Eyries voulait une application simple qui permet de calculer le basique : multiplication, addition, soustraction, division et pourcentage…

Nul besoin d’une calculatrice qui calculera le cosinus d’un angle ou la circonférence d’un cercle. Juste du simple et du pratique ! Et pour la télécharger gratuitement, c’est par ici que ça se passe !