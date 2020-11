Confinement : des tablettes spécialement étudiées pour rompre l’isolement des seniors

S’il y a une catégorie de personnes que la crise aura durement touchée, ce sont les seniors, comprenons les personnes âgées de 65 ans et plus. Non seulement ce virus les a touchés physiquement puisque des milliers sont décédés. Mais ils les touchent d’une autre manière : en les éloignant de leurs proches.

Qu’ils soient en EHPAD ou à domicile, les distanciations sociales pour les protéger les isolent bien plus qu’auparavant. Certes, une tablette ne remplacera jamais un câlin ou une visite mais elle peut contribuer à rompre l’isolement des personnes âgées. Rester connecté à sa famille peut avoir une importance capitale.

Que fait l’Etat pour aider les personnes âgées ?

Confiner c’est protéger ! Depuis des mois, nous entendons ces discours, les visites en EHPAD se font ultra réglementées, voire interdites. La période est difficile. Pour le gouvernement est conscient des risques liés à l’isolement chez les personnes âgées. Pour tenter de palier le manque des proches, un site gouvernemental a été créé en mai dernier. On y recense la totalité des organismes pouvant venir en aide aux personnes âgées en fonction de leurs besoins spécifiques. Mais les aides ne remplacent pas le manque des proches. Et si une tablette pouvait les rapprocher ?

Pourquoi une tablette pour les séniors ?

Une tablette pour senior c’est un objet connecté, conçu pour leur facilité l’utilisation. Contrairement aux plus jeunes qui vivent connectés à longueur de journée, les anciens sont nés avec un téléphone filaire à la maison, sans ordinateur, sans internet… Bref la technologie de leur époque n’est plus celle d’aujourd’hui. Une tablette classique destiné à un large public leur semblera compliquée… Et finira invariablement au fond d’un tiroir bien rangée dans sa boîte !

Une tablette senior est conçue pour eux, elle est donc souvent préinstallée, avec des applications simples. Les icônes sont claires, nommés « Messages », « Internet » ou « Jeux » c’est beaucoup plus facile. Même s’il est nécessaire qu’une personne aide à l’installation et dispense une courte formation, l’apprentissage est rapide. Qui plus est, les fournisseurs de tablettes pour senior comme Facilotab dispose tous d’une assistance gratuite accessible en une pulsion sur l’écran. Et la plupart du temps, les tablettes adaptées aux seniors font partie intégrante de leur quotidien en quelques semaines d’utilisation.

Notre sélection

Le marché des tablettes sénior est en plein boom. Ce qui est normal puisque nos aînés se trouvent confinés à la maison, normalement sans contact avec leurs petits-enfants. Nous avions testé à la fin de l’été, la tablette Facilotab, mais à l’époque nous ne savions pas à quel point, elle nous serait utile aujourd’hui. La personne qui l’utilise est âgée de 74 ans et n’est pas vraiment un « senior connecté » ! Pourtant elle utilise sa tablette tous les jours, et nous restons en contact vidéo avec elle.

Mais cette tablette lui permet aussi de de distraire avec quelques jeux de mémoire simples, d’envoyer facilement des mails à ses amis. Avant Facilotab, les envois de mails étaient compliqués, c’est désormais quotidien. Compte tenu de notre expérience et de l’incertitude qui règne sur les fêtes de fin d’année, nous ne pouvons que vous conseiller cette tablette senior. N’hésitez pas à relire notre test complet, il devrait pouvoir vous convaincre de son utilité. La première tablette coûte 245€ sur Amazon.

Bien entendu, Facilotab n’est pas la seule marque de tablette pour séniors, il existe aussi Mobiho Essentiel, Ardoiz ou LiNote mais nous n’avons pas eu l’occasion de les avoir en main et ne pouvons donc pas donner un avis objectif.

Selon Jean Castex, premier ministre, le Noël 2020 ne sera pas un Noël comme les autres. Et peut-être devrons-nous nous priver de nos aînés pour les protéger… Un appel en vision le soir du réveillon n’aura forcément pas la même saveur, mais il pourra peut-être lui sauver la vie !