Les téléphones stupides (dumbphones) reviennent à la mode pour faciliter la déconnexion numérique

Saviez-vous que 18% des Français équipés de téléphones mobiles l’ont préféré « stupide » à ultra connecté ? En 2020, le marché des téléphones qui ne servent qu’à téléphoner a doublé dans le monde, avec 735 millions de ces modèles d’antan vendus à travers la planète. On les appelle “dumbphones” pour “téléphones stupides” ou encore “feature phones”, et nous les connaissons tous avec pour star le fameux Nokia 3310 ! Ne cherchez pas Internet, votre boîte mail ou Snapchat, ces téléphones que beaucoup ont possédé il y a quelques années reviennent en force. Mais pourquoi ? Plusieurs pistes sont évoquées, et nous allons vous expliquer lesquelles.

Les pistes possibles

Les experts ont constaté une explosion des ventes l’année de la crise sanitaire… 400 millions vendus en 2019 et 735 millions en 2020. Les pistes les plus probables seraient donc le besoin de déconnexion et ne plus être dérangé par des centaines de notifications chaque jour. Mais ces téléphones seraient aussi achetés en raison de leur robustesse, de leur facilité d’utilisation et bien sûr de leurs prix très bas, ce qui les rend accessibles au plus grand nombre.

Le besoin de déconnexion…

Souvenez-vous du Nokia 3310 et son premier clavier T9, sorti dans les années 2000. Ce téléphone était à l’époque la star des mobiles. En 2017, Nokia sortait une nouvelle version du 3310 qui reprenait toutes les caractéristiques de l’ancien et conservait le fameux jeu Snake ! En 2016, une étude américaine montrait que 90% des utilisateurs de smartphones pensaient voir leur téléphone vibrer alors qu’il restait silencieux. En 2021, chaque utilisateur passe près de 5 heures sur son smartphone chaque jour, scrolle et re scrolle les nouvelles notifications. Les smartphones anti-scroll sont donc apparus sur le marché comme le Punkt MP02 qui n’a pas de GPS mais seulement un petit bloc note. Pas de scroll, pas d’Internet, un « vrai » téléphone qui sert à… téléphoner. Certains acheteurs compulsifs sur Internet optent pour un téléphone stupide, ce qui effectivement empêche les achats d’impulsion d’un simple clic.

La vraie raison ? Le prix peut-être ?

Si les ventes ont explosé, ce serait surtout par rapport à leurs prix de vente, et au fait qu’ils soient accessibles notamment dans les pays en voie de développement. Le Nokia 150 coûte par exemple 45€, ce qui est un tarif bien plus adapté que les 1800€ de certains iPhone 13 Pro Max ! Cela explique la forte croissance des téléphones à bas prix en Afrique, en Asie ou au Moyen-Orient. Dans certaines régions, ce sont ces téléphones qui ouvrent la voie vers une connexion Internet. En Israël, ce sont des problèmes de sécurité qui ont fait exploser les ventes de ces modèles basiques. L’affaire Pegasus, ce logiciel espion retrouvé sur les smartphones de ministres, journalistes ou activistes, avait convaincu certains de repasser à des téléphones « non piratables ».

Et si la raison était écologique ?

Certaines marques de smartphone, on le sait, joue sur l’obsolescence programmée qui pousse les utilisateurs à changer d’appareil tous les deux ans environ. Une catastrophe écologique évidemment car la plupart de ces smartphones ne sont pas recyclés, et sont jetés ou mis hors service alors qu’ils fonctionnent encore. Les téléphones mobiles dits stupides durent beaucoup plus longtemps, utilisent moins de composants électroniques, moins de données de transmission, etc. Tous ces atouts font que ces téléphones que l’on pourrait penser obsolètes reviennent en force chez les écologistes, ou ceux qui ne veulent plus être dérangés par des notifications à outrance. Enfin, dans les pays du monde, où l’accès à l’électricité n’est pas une évidence, et avec leur autonomie de plusieurs jours, ils sont parfois la seule solution pour pouvoir joindre ou être joint ! Et vous, seriez-vous prêts à repasser au Nokia 3310 ?

