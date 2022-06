Outrider Coyote : un impressionnant fauteuil roulant tout terrain et électrique

Comment permettre aux individus en situation de handicap d’aller à la pêche ou encore à la chasse ? C’est sans aucun doute la question qu’Outrider s’est posée avant de concevoir la Coyote. Il s’agit d’un véhicule monoplace à propulsion électrique qui a la particularité de pouvoir rouler hors des routes. Avec ce modèle, les personnes à mobilité réduite pourront donc s’adonner à des aventures en plein air, sur toutes sortes de terrains. Basée en Caroline du Nord, aux États-Unis, Outrider n’a rien laissé au hasard afin de s’assurer que son produit réponde parfaitement aux exigences des utilisateurs.

Un véhicule portable

L’entreprise a donc pensé à tout, à commencer par le poids de l’engin qui est de seulement 59 kg. Cette caractéristique en fait un compagnon idéal pour ceux qui ont une capacité physique limitée. Effectivement, l’Outrider Coyote mise sur sa portabilité. Il est repliable et peut être placé dans le coffre d’une petite berline – à condition toutefois de rabattre les sièges arrières. Le constructeur affirme même que son produit est le plus léger de sa catégorie. Effectivement, la concurrence ne manque pas; on pense notamment à la Swincar E-Spider.

Une autonomie de plus de 100 km

Côté configuration, comme indiqué en début d’article, il s’agit d’un véhicule 4×4. Ses quatre roues motrices accusent au total une puissance de 5 kW. Chacune des roues est équipée d’une suspension que l’on peut régler en fonction de la nature du terrain sur lequel on roule. À noter que celles-ci mesurent 20 pouces, ce qui permet à l’Outrider d’avoir une garde au sol de plus de 18 cm. L’alimentation est fournie par une batterie de 6 kWh. Selon les données fournies par le constructeur, l’autonomie oscille entre 130 et 225 km, en fonction du mode de conduite et de la configuration choisie par le client.

Qu’en est-il du prix ?

La vitesse de pointe est de 45 km/h. Elle peut cependant être réglée pour se conformer à la législation en vigueur dans chaque pays. Le contrôle du véhicule s’effectue au travers d’une paire de leviers. Ceux-ci permettent notamment de régler la puissance, freiner et contrôler la direction. Pour ce qui est du prix, il commence à 13 985 dollars américains. La version la plus performante en termes d’autonomie coûte quant à elle la bagatelle de 20 000 dollars. Certes, c’est peut-être plus élevé que le prix d’un quad classique, mais le jeu en vaut visiblement la chandelle ! Plus d’infos : outriderusa.com