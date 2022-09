POC dévoile un nouveau casque de vélo fabriqué à partir de 50% de matériaux recyclés

Si vous pratiquez le ski, le VTT ou les sports de glisses, vous connaissez peut-être déjà la marque POC… Cette marque suédoise fondée en 2005 est l’un des principaux fabricants de casques, lunettes, gilets pare-balles, vêtements et accessoires pour le cyclisme ou les sports d’hiver. Leurs équipements ont pour objectif et surtout pour mission de protéger des vies et de réduire les conséquences des accidents pour les athlètes et toute personne inspirée à le devenir. Le fabricant suédois fournit des casques et équipements de haute qualité pour assurer la sécurité de ces sportifs de l’extrême, qu’ils soient professionnels ou amateurs. Le vélo est un sport accessible à tous, mais la sécurité est de mise évidemment, et les casques POC protègent votre tête, mais, ce que l’on ne sait pas toujours, c’est qu’ils protègent aussi l’environnement. Le fabricant vient de dévoiler le MYELIN, un casque composé à 50% de matériaux recyclés et c’est une première ! Découverte !

Le casque, un élément indispensable à vélo !

Lorsque l’on choisit de se mettre au vélo ou au VTT, il faut aussi penser à acquérir un casque digne de ce nom… Celui qui saura vous protéger, mais également être léger à porter, facile à mettre et à retirer etc. POC pense que c’est évidemment la meilleure façon de se protéger ! Le fabricant présente son casque MYELIN comme un casque très avancé mais qui réduit la complexité et minimise l’impact sur les ressources de la planète. Les autres casques de la marque, bien que résolument protecteurs étaient de conception classique… Le Myelin est le premier à être fabriqué à partir de 50% de matériaux recyclés.

Pourquoi un tel casque ?

POC est parti du principe que les adeptes du vélo ou VTT sont aussi des amoureux de la nature… En choisissant le vélo, ils choisissent aussi un mode de déplacement propre et se soucient donc de la planète. Pour coller au plus près des convictions de ses clients, l’entreprise suédoise a donc décidé elle-aussi d’être plus respectueuse de l’environnement en concevant son nouveau casque de manière différente. Claes Nellestram, concepteur principal chez POC justifie le choix de l’entreprise par l’obligation d’utiliser les ressources de notre planète avec respect !

Le casque POC Myelin en détails

Outre le fait des matériaux recyclés utilisés, le nouveau casque de la marque se distingue par une coque extérieure en tissu, et par sa conception « déconstructible ». Il est en fait livré avec une structure à emboîtement et de simples attaches qui tiennent le casque. Grâce à un bouton-pression, les sections élastiques des sangles s’ajustent parfaitement à la morphologie de l’utilisateur, un peu comme le sont déjà les casquettes de baseball pour les connaisseurs. Lors de sa conception, ce casque n’utilise ni de contre-collage, ni d’adhésifs, ce qui permet de pouvoir séparer facilement les pièces lorsque le casque ne peut plus être utilisé. Les matériaux utilisés peuvent alors être recyclés. Le casque POC Myelin est également confortable et léger grâce à une doublure EPS et des zones ventilées. Il offre une protection optimale même s’il est fabriqué sans aucune colle. Ce casque marque une avancée significative pour POC dans la conception. Cependant, il ne semble pas encore être disponible à la vente, mais gageons que cela ne saurait tarder…

1 057 Commentaires POC Tectal Race MIPS Casque léger conçu pour le trail, l’enduro et le VTT offrant une protection et une ventilation améliorées, son système de réglage, MIPS protection CONÇU POUR LE TOUT-TERRAIN_ Ce casque VTT renforcé aux tempes et à l’arrière de la tête avec visière ajustable convient à toutes les sorties sportives, du trail à l’enduro PromoMeilleure Vente n° 1