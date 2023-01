Putters Runner : il (re)invente le club de golf avec un système de poids qui modifie le centre de gravité

Le golf est un sport pratiqué par près de 600 000 personnes en France et compte plus de 400 000 licenciés. Ce sport dont la réputation est d’être un sport élitiste connaît une certaine démocratisation depuis plusieurs années. Les inventions et innovations dans ce domaine très particulier sont assez rares et celles qui deviennent indispensables aux golfeurs méritent d’être soulignées. Simon Linot, ancien étudiant du lycée Laplace de Caen, est golfeur depuis l’enfance. Sa passion du golf et son ingéniosité lui ont valu d’être l’inventeur d’un putter mobile qui a révolutionné les greens. Le Runner est un accessoire qui permet aux golfeurs d’affiner l’angle de frappe, et il fait apparemment toute la différence. Primé lors du PGA Show 2022, le salon international du golf, il est déjà disponible et de nouvelles versions sont déjà en précommandes. Découverte.

Le Runner, qu’est-ce que c’est ?

L’invention de Simon Linot est, en réalité, un système de contrepoids qui se trouve à l’arrière du club. Il va permettre au joueur d’accompagner son mouvement, et donc de corriger l’angle de tir en réglant le centre de gravité du putter. Selon l’inventeur, le système permet au joueur de fixer ses propres règles. Pour créer son invention, il s’est inspiré de ce qui existait déjà, avec les clubs qui autorisent des coups de 300 m, et l’a adaptée au putter. Ce nouveau dispositif s’utilise pour finaliser un coup et envoyer la balle dans le trou. Simon Linot, designer dans le secteur de l’automobile, a utilisé les différentes périodes de confinement pour mettre au point son invention.

Comment le Runner est-il fabriqué ?

Le Runner est usiné et se constitue d’un alliage à base d’aluminium, utilisé dans le domaine de l’aéronautique. On pourrait le comparer à un jeu de Meccano, car il se constitue de 11 pièces au lieu de 3 pour un putter classique. Cela permet de pouvoir suivre la progression du joueur et de modifier l’angle de frappe en fonction des sensations du joueur. Ce qui rend évidemment la frappe plus efficace.

Lors du PGA Show 2022, le jeune Caennais a dû présenter son invention devant des professionnels du secteur et a remporté un prix, ce qui apporte de la légitimité à son invention. Il a également reçu l’homologation de la Royal and Ancient Golf Club de Saint-Andrews, en Écosse. Notons qu’il s’agit de l’institution qui fixe les règles de ce sport, celui qui autorise les joueurs professionnels à l’utiliser lors de compétitions officielles. Plus d’informations ? Rendez-vous sur Runner.golf.

Le golf, un excellent sport pour la santé !

Le golf est un sport qui n’est pas accessible à tous les budgets, il faut effectivement investir dans du matériel relativement cher et tout le monde ne peut pas se le permettre. Pourtant, le golf est un sport qui apporte de nombreux bienfaits à nos organismes. Une partie de golf, c’est plus de cinq kilomètres parcourus en quelques heures et c’est aussi un sport avec peu de risques de blessures. Par conséquent, il peut être pratiqué à tous âges. Grâce aux mouvements qu’implique la pratique de ce sport, vous entretenez vos muscles (dos, bras, jambes) sans vous en rendre compte ou presque… Enfin, au niveaude la concentration, le golf demande une grande précision dans le tir. Une activité qui nourrit aussi bien votre corps que votre cerveau !