Grasshopper invente un sac à dos innovant pour remplacer les caddies de golf encombrants

Le golf est l’un des seuls sports au monde où l’on ne transporte pas son matériel dans un sac à dos, mais dans ce que l’on appelle un « caddie » ou charriot… Eventuellement, il existe déjà des sacs que l’on porte en bandoulière, mais pas très pratiques et surtout très encombrants. Le fabricant de matériel de golf Grasshopper a donc décidé d’inventer un concept de sac à dos qui pourrait contenir 7 clubs de golfs ainsi que les autres équipements nécessaires à la pratique de ce sport. Actuellement en campagne de financement participative sur Kickstarter, les sacs à dos Grasshopper pourraient révolutionner le transport du matériel de golf… Découverte.

Comment se présente ce sac à dos ?

Grasshopper est un fabricant de matériel de golf basé en Suède, et il vient de présenter un sac à dos conçu avec un extérieur ultra solide en nylon balistique qui résiste à l’eau. Il se présente avec des fentes intérieures rembourrées sur le bas, qui accueillent les têtes des clubs de golf. Les sept clubs sont maintenus grâce à une rangée horizontale de réceptacles en plastique sur le haut, ce qui permet de prendre ou de ranger un club très facilement. Cette disposition permet de maintenir les clubs en place, afin qu’ils ne se heurtent pas les uns aux autres pendant que le golfeur marche, tout en lui laissant les deux mains totalement libres. De plus, les concepteurs ont inséré une poche intérieure en filet pour y ranger les balles et les tees. Une autre poche intérieure zippée, sur l’un des côtés, permet de ranger les objets de valeur, ou d’y glisser une bouteille d’eau. Enfin, sur le côté opposé, se trouve un ensemble de cordons antichocs pour ranger le parapluie, souvent nécessaire sur les greens.

Comment tient-il quand il n’est pas porté ?

Lorsque le golfeur transporte son matériel dans un caddie, il lui suffit de poser le caddie pour avoir les clubs à disposition… Pour que le sac à dos puisse être maintenu en place, les concepteurs ont imaginé une béquille intégrée qui se déplie et maintient le sac Grasshopper en position verticale. La béquille se range ensuite dans une sorte de double-fond qui se trouve à l’arrière et qui se déploie automatiquement dès que le sac se trouve posé au sol. Il y a aussi une housse de pluie, qui peut être attachée sur l’ensemble du sac. Selon les informations disponibles sur Kickstarter, le sac sera disponible au prix de 299€ dès septembre 2022, et il est en précommande à 199€…. Si vous n’avez pas la patience d’attendre le mois de septembre, date annoncée pour la livraison du nouveau modèle, une première version du sac Grasshopper est déjà disponible au prix de 272€ environ sur Amazon.

Mais au fait, d’où vient le golf ?

Le golf est un sport pratiqué dans le monde entier, et tirerait ses origines de l’Antiquité. Les citoyens de l’époque jouaient déjà avec des balles et des bâtons. Il semblerait que le golf soit apparu pour la première fois aux Pays-Bas au XIIIème siècle, mais qu’il ait été amélioré et régulé par l’Ecosse en 1754. Le golf connaît un fort engouement lors de la révolution industrielle du XIXème siècle avec l’amélioration et les innovations des matériels de jeu. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, c’est aux Etats-Unis que le golf est le plus pratiqué. Et c’est après 1945 qu’il connaîtra le succès en Europe. En France, en 2021, la Fédération française de golf annonce le chiffre de 436 846 pratiquants, un record pour ce sport qui garde une connotation sociale forte. La pratique du golf tend à se démocratiser même si cela reste un sport assez coûteux que ce soit au niveau des prix de licence mais également des accessoires nécessaires pour le pratiquer. Le sac à dos Grasshopper offre une alternative moins chère aux traditionnels caddies que les golfeurs utilisent pour transporter leurs balles et clubs… Et c’est plutôt intelligent non ?

