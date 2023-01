Quels sont les quatre formes d’innovations et à quoi servent-elles ?

Innover ce n’est pas forcément inventer et pourtant l’innovation est essentielle aux entreprises. Innover c’est conquérir de nouveaux clients, développer de nouvelles idées, améliorer un produit pour le rendre plus attractif. Le livre de référence en matière d’innovation est le manuel d’Oslo, principale « source internationale de principes directeurs en matière de collecte et d’utilisation d’informations sur les activités d’innovation dans l’industrie ». Dans ce manuel, quatre types d’innovations sont répertoriés : radicale, de rupture, incrémentale et adjacente. Nous allons passer chacune d’elles en revue pour tenter de vous expliquer ce qu’elles sont vraiment.

Dans quels domaines peut-on innover ?

Le Manuel d’Oslo référence l’innovation dans quatre domaines distincts :

Les innovations de produit correspondent à l'introduction d'un bien ou d'un service nouveau ou sensiblement amélioré sur le plan de ses caractéristiques ou de l'usage auquel il est destiné.

Les innovations de marketing (ou commercialisation) tablent sur une stratégie de commercialisation qui part de la conception à la mise en vente et s'oriente vers la satisfaction des clients ou l'augmentation des ventes.

Les quatre grands types d’innovations

L' innovation incrémentale est la forme la plus répandue, elle n'apporte aucun changement radical au produit, mais l'améliore sensiblement. Elle ne présente pour l'entreprise que de faible risque et permet souvent de réaliser des bénéfices intéressants. Par exemple, le télétravail est une innovation incrémentale pour de nombreuses entreprises, avec à la clé : gain de temps, d'argent et de productivité.

L'innovation de rupture consiste à lancer un service ou un produit déjà existant, en diminuant les coûts afin de le rendre accessible au plus grand nombre. Le plus bel exemple d'innovation de rupture est sans doute IKEA, le géant suédois qui a fait du mobilier un produit simple, design et financièrement abordable ! En installant des cafeterias dans ses magasins, en créant un parcours imposé et en mettant en situation les produits vendus, IKEA s'est rapidement imposé dans le monde entier avec un concept de magasin innovant et jamais vu auparavant !

L’invention est la création d’un produit qui n’existait tout simplement pas. Il est souvent le fruit du travail d’un laboratoire de recherche, d’un citoyen qui, un jour, invente un produit révolutionnaire. En résumé, tant que le produit reste à l’état de prototype et qu’il n’a pas été diffusé auprès du public, il reste une invention. Lorsque l’invention est commercialisée, brevetée et utilisée par le public, elle devient matière à innover.

Parfois, il vaut mieux être celui qui innove plutôt que celui qui invente. Par exemple, la pile à combustible a été inventée en 1839, en laboratoire, mais elle ne sera probablement disponible sur nos voitures que dans quelques années grâce aux innovations successives et donc à l’amélioration de l’invention.