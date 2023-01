C’est quoi une idée innovante ?

Comment se différencier de ses concurrents ? Cette question, toutes les entreprises se la posent un jour ou l’autre. Et pour se différencier, il y a un domaine qu’il faut absolument maîtriser, c’est celui de l’innovation. Innover c’est trouver une idée, un concept original, apporter une amélioration à quelque chose qui existe déjà. Quand on parle d’innovation, cela se résume souvent à inventer ou à créer quelque chose, alors que l’approche est différente. Le CES de Las Vegas est le plus grand salon de l’innovation au monde, mais d’autres existent. Innover c’est, par exemple, un salarié qui apporte une technologie supplémentaire à un produit créé par l’entreprise. Les inventions ne seraient pas grand-chose sans les innovations et c’est parfois évident. Explications.

Quelques exemples concrets de que sont les innovations ?

En 1767, Jacob Christian Schäffer invente la machine à laver qui ressemble à un tambour en bois que l’on fait tourner avec une manivelle. Puis, en 1905 apparaissent les premières machines à laver innovantes : elles sont à tambour. En 1930, nouvelle innovation avec des machines à laver électriques et totalement automatiques. Innovation toujours avec nos machines d’aujourd’hui, connectées au Wi-Fi, pèsent le linge pour doser la quantité d’eau ou de lessive. L’invention n’a pas changé, mais elle a subi plusieurs innovations durant son évolution. Cet exemple est valable avec l’automobile avec la conduite autonome, l’ordinateur, la télévision, les vêtements, les meubles, les matériaux de construction. Ceux qui les améliorent n’en sont pas les inventeurs, mais ils contribuent à les faire évoluer avec la technologie moderne.

Comment définir une innovation ?

L’innovation dans une entreprise se caractérise souvent par la commercialisation de nouveaux produits, établis à partir d’anciens modèles existants. C’est le cas des constructeurs automobiles qui produisent désormais des véhicules hybrides ou électriques en conservant la « carcasse » de leurs voitures thermiques. Ou des paiements par carte bancaire qui sont d’abord devenus « sans contact » et qui aujourd’hui nous procurent la possibilité de payer directement avec notre Smartphone posé sur le terminal de paiement.

Innover, ça concerne aussi les méthodes de vente par correspondance, passant du catalogue papier avec bon de commande et paiement par chèque à l’e-commerce avec commande et paiement en ligne. L’innovation peut aussi se trouver dans la cuisine avec la cuisson au micro-ondes, l’apparition des robots ménagers ou encore dans le salon avec les meilleurs aspirateurs robots autonomes, intelligents et connectés. Tout est finalement prétexte à innover, il faut simplement que l’idée soit pertinente, qu’elle apporte un vrai « plus » au produit et qu’elle facilite son utilisation.

L’innovation de rupture, une manière radicale !

Les innovations de rupture sont celles qui vont concerner des inventions si radicales, que l’innovation que l’on souhaitait apporter au produit initial va le faire tomber aux oubliettes. C’est, par exemple, le cas de la vidéo. Au départ, le DVD était une alternative aux cassettes VHS qui sont vite tombées dans l’oubli, comme les magnétoscopes qui ont été remplacés par les lecteurs DVD. La walkman (ou baladeur) est aujourd’hui inexistant, remplacé par les écouteurs Bluetooth. Et pourtant, au début, il était bien question d’innover en matière d’écoute de musique.

Enfin, il existe les innovations que l’on qualifie d’incrémentales. Le plus bel exemple est celui de votre cher, si cher iPhone d’Apple. Le premier iPhone était dévoilé par Steve Jobs le 9 janvier 2007. Depuis cette date et la sortie du 14, l’iPhone est resté l’iPhone, il a simplement subi d’importantes innovations tout au long de sa vie, pour être celui que l’on connaît aujourd’hui. Innover c’est donc s’adapter aux nouvelles technologies, proposer de nouvelles idées (BlaBlaCar, Airbnb, Deezer, Netflix, etc.)… Le monde de l’innovation est fascinant, mais ne confondez pas invention et innovation !