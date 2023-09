Robinsun, l’invention d’un panneau solaire souple, ultraléger et prêt à l’emploi pour les appartements

En plus de produire de l’énergie renouvelable, les panneaux solaires offrent aux particuliers (et aux professionnels) une certaine indépendance énergétique. Leur utilisation aide à réduire les factures d’énergie. Malheureusement, pour les personnes vivant en appartement, il est difficile d’avoir sa propre installation solaire. Et pour cause, les modules solaires sont généralement faits pour être posés sur le toit. Avec son kit « Plug & Play », la start-up Robinsun veut changer la donne.

Inspiré par l’histoire de Robinson Crusoé

Ayant été fondée par l’entrepreneur Boris Hageney, Robinsun vise à faciliter l’accès des citadins à l’énergie solaire photovoltaïque. Le nom de l’entreprise elle-même évoque la volonté de son patron de permettre aux gens de vivre en autonomie énergétique. Selon ses explications, celui-ci est issu du célèbre roman racontant les aventures de Robinson Crusoé, qui a réussi à vivre en autosuffisance loin de la civilisation. Avec ses kits solaires, Robinsun promet de réduire la facture énergétique d’un ménage jusqu’à 50 %. À ce taux, il faut ajouter la baisse des émissions de CO2. En effet, selon les statistiques, la consommation des ménages représente près de 11 % des émissions totales de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale.

Faciles à installer

Les kits ont été conçus pour pouvoir être installés par n’importe qui. Chacun d’entre eux possède une puissance de 300 W. Une fois posés à l’endroit prévu, les panneaux solaires Plug & Play de Robinsun génèrent du courant continu qui est converti en courant alternatif par un onduleur faisant partie du kit. Cette énergie peut être utilisée pour alimenter les appareils domestiques. D’ailleurs, ces derniers privilégieront l’électricité produite par les modules solaires à celle du réseau. La consommation basculera ainsi vers cette dernière uniquement quand la production des panneaux solaires devient insuffisante.

Une application mobile dédiée

Robinsun lance actuellement son produit en Espagne après un succès remarquable en Allemagne. Selon les chiffres publiés par l’entreprise, au mois d’août 2023, près de 1,5 million de kits Plug & Play ont été distribués sur le territoire allemand. En termes de puissance, cela se chiffre à environ 520 MW, ce qui représente à peu près la moitié de la capacité d’une centrale électrique nucléaire. Grâce en outre à une application dédiée, l’utilisateur pourra suivre sa production solaire en temps réel depuis son smartphone. Plus d’infos : robinsun.es.

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire). x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de ce panneau solaire de balcon ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte ().