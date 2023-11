Saviez-vous qu’il était possible de louer ses panneaux solaires ? Une solution qui présente de nombreux bénéfices !

Vous envisagez de faire installer des panneaux solaires sur votre toit, pour produire votre électricité, et, par conséquent, réduire vos factures. Cependant, l’investissement dans une installation complète représente un coût élevé que votre budget ne permet pas d’assumer. Saviez-vous que vous aviez la possibilité de louer des panneaux solaires pour éviter ce genre de désagréments ? La location de panneaux solaires est encore assez discrète sur le marché, pourtant elle gagne en popularité.

À propos de Soleriel ?

Soleriel est une entreprise française, basée dans l’Eure. Elle est le fruit d’une rencontre entre Everwatt, producteur d’énergie solaire, et Terre Solaire, entreprise pionnière dans la conception et l’installation de panneaux solaires photovoltaïques. Ces deux acteurs de la transition écologique ont donc mis leurs savoir-faire respectifs au service de la location de panneaux solaires. Les deux entreprises réunies sous le nom de Soleriel fondent leur ligne commerciale sur trois valeurs fondamentales : la qualité, l’expertise et l’accompagnement. Le résultat étant qu’ils proposent des matériaux de haute qualité, ainsi qu’un suivi des chantiers, à chaque instant. De plus, les techniciens experts sont rigoureusement formés pour que les installations soient conformes aux normes en vigueur. Soleriel, c’est 18 ans d’expérience cumulée dans l’énergie, 7 000 installations déjà programmées, et 0 % de sous-traitance !

Comment fonctionne la location de panneaux solaires par Soleriel ?

Comme vous pourriez le faire pour la location d’une voiture, la location de panneaux solaires comprend l’installation, et un abonnement panneaux solaires, rendant ainsi l’énergie solaire accessible à tous et comprenant aussi la maintenance. L’offre complète assure une installation solaire clés en main, dirigée de A à Z par les équipes, depuis la conception jusqu’à l’installation, en prenant en charge l’ensemble des démarches administratives. Mettant l’accent sur la qualité matérielle, Soleriel installe des panneaux de dernière génération et des onduleurs ultra-performants, concevant ainsi une installation sur-mesure parfaitement adaptée à votre maison. Pour garantir la durabilité de votre système, les niveaux de garanties parmi les plus élevés sont inclus. En plus de l’installation, le service comprend la maintenance, avec une surveillance annuelle de votre production solaire pour assurer un fonctionnement optimal de votre installation.

Quels sont les avantages d’une location de panneaux solaires ?

Louer des panneaux solaires plutôt que financer une installation possède de nombreux bénéfices. Tout d’abord, vous réduisez le coût initial puisque vous n’avez pas à débourser l’argent nécessaire à l’installation. Au lieu de cela, vous payez un loyer mensuel fixe pour l’utilisation des panneaux solaires. Vous vous dispensez également des coûts liés à l’entretien car l’entreprise se chargera de ce dernier. Même si les panneaux solaires ne sont pas « votre propriété » vous produisez tout de même de l’électricité pour vous, que vous pouvez aussi vendre à EDF OA. Enfin, certains contrats de location peuvent être transférés si vous vendez votre maison, cela lui donnera donc une plus-value à la revente de votre bien immobilier.

Avec Soleriel, vous optez pour la location de panneaux solaires sur une période de 10 à 20 ans. Cette démarche vous permet de réaliser des économies significatives en autoconsommant l’électricité produite par ces panneaux. En parallèle, vous avez la possibilité de générer des revenus supplémentaires en vendant le surplus d’énergie non consommé. De plus, vous restez constamment alimenté par votre fournisseur habituel lors des périodes où vos panneaux solaires produisent peu ou ne produisent pas, éliminant ainsi tout lien avec un crédit traditionnel. Une solution avantageuse qui va bien au-delà de simples avantages d’un crédit classique.

Comparaison entre l’investissement classique et Soleriel

Pour effectuer cette comparaison, nous considérerons la jouissance des usages, les frais à provisionner, la maintenance ainsi que les garanties. Concernant la jouissance des usages, ils sont similaires sur les deux solutions, vous avez donc l’autoconsommation et la revente du surplus non utilisé. Tout change à partir du second critère. En effet, alors que vous devrez, par exemple, remplacer un onduleur défectueux, ou payer un surplus d’assurance en investissement classique, ces frais seront tout simplement supprimés sur un contrat de location.

Le remplacement des pièces défectueuses est compris dans la location, tout comme l’assurance. Pour le côté maintenance, en classique, il faut prévoir environ 5 500 € sur 20 ans, or, avec Soleriel, cette maintenance est réalisée gratuitement durant tout le contrat de location. Enfin, dans le domaine des garanties, l’investissement classique nécessitera un paiement supplémentaire pour une étendue des garanties, alors que dans le contrat de location, celle-ci est comprise même en cas de passation de propriété.

Pourquoi opter pour Soleriel ?

Choisir Soleriel pour l’installation de panneaux solaires représente l’engagement en faveur d’une solution fiable et pérenne, soutenu par une assistance complète couvrant toutes les étapes, de la phase initiale à la production effective d’électricité solaire. Ainsi, dans la période qui précède votre installation, vous pourrez utiliser l’outil de simulation permettant de géolocaliser votre toiture. Cette démarche fournit une estimation précise du potentiel solaire de votre emplacement, constituant donc une première étape cruciale dans la planification de votre installation solaire. De plus, l’équipe sera à votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos démarches. Ensuite, une fois votre dossier validé, l’équipe prendra en charge toutes les formalités administratives, vous libérant, de cette façon, de ces tracasseries. Par la suite, des techniciens experts en installations solaires chevronnés assurent l’installation des panneaux solaires photovoltaïques avec expertise, se chargeront de l’installation du matériel.

Cette installation sera réalisée, évidemment, dans le plus strict respect des normes en vigueur, que ce soit du côté de la législation ou de l’urbanisme, le gestionnaire du réseau électrique français. Enfin, après la mise en service, vous deviendrez officiellement le producteur de votre propre énergie solaire. Cela se traduit immédiatement par des économies sur votre facture d’électricité annuelle. Mais, l’accompagnement de Soleriel ne s’arrête pas là. L’équipe demeurera constamment à vos côtés pour garantir une production durable. Une surveillance continue des performances de votre installation est assurée, et toute intervention nécessaire est entreprise en cas de baisse de production ou de dysfonctionnement. Louer des panneaux solaires, c’est aussi faire un geste pour la planète, et pour les générations futures ! Que pensez-vous de cette formule de location de panneaux solaires ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire . Plus d’informations : soleriel.fr