SimpliPHI 6.6 : une batterie électrique résidentielle (19,95 kW) signée Briggs and Stratton

Basée à Wauwatosa, dans le Wisconsin, aux États-Unis, Briggs & Stratton est une entreprise de référence dans l’univers des moteurs à essence. En effet, elle a été fondée en 1908. Avec les changements entrainés par la transition énergétique, elle s’efforce de proposer des solutions plus durables afin de soutenir les efforts de décarbonisation du secteur énergétique. Dans cette perspective, la société a décidé de se lancer sur le marché du stockage énergétique résidentiel avec le SimpliPHI 6.6. Comme vous l’aurez compris, il s’agit d’une batterie conçue pour un usage domestique. Elle possède une capacité de 6,65 kW. Fait intéressant, il est possible d’empiler jusqu’à trois batteries, la capacité cumulée peut ainsi aller jusqu’à 19,95 kW, en fonction de la configuration.

Jusqu’à 119,7 kW

Par ailleurs, grâce à un onduleur hybride de 6 kW, on peut utiliser jusqu’à six piles de batteries, permettant d’atteindre une capacité maximale de 119,7 kW. Le SimpliPHI 6.6 est donc une solution de stockage énergétique largement personnalisable. Il est proposé sous forme d’un kit complet composé d’un ou plusieurs accumulateurs, d’un onduleur, d’un contrôleur et d’un dispositif de passerelle. En plus de l’onduleur de 6 kW qui compose l’offre, il est à souligner que le système est compatible avec les onduleurs Sol-Ark 8K, 12K et 15K qui sont plus puissants. En effet, ceux-ci accusent respectivement une puissance de 8 000 watts, 12 000 watts et 15 000 watts.

Facile à installer

Sa facilité d’installation distinguerait le SimpliPHI 6.6 de ses concurrents. D’après son fabricant, il faut environ 5 minutes pour installer une pile de trois batteries (hors câblage de sortie). Pour ce nouveau produit, Briggs & Stratton offre 10 ans de garantie. Le système peut servir comme source d’alimentation de secours en cas de panne de courant. Il est également idéal pour les ménages qui veulent jouer sur les variations du prix de l’énergie afin d’économiser sur leur facture énergétique. Pour cela, il suffit de le recharger pendant les périodes où les tarifs de l’électricité sont moins élevés et d’utiliser l’énergie stockée lorsque ceux-ci augmentent.

Qu’en est-il du prix ?

En plus d’être compatible avec l’électricité du réseau, le SimpliPHI 6.6 peut être couplé à l’énergie solaire. Autrement dit, il convient au stockage du surplus d’électricité produit par les panneaux solaires photovoltaïques. Cette batterie résidentielle de Briggs & Stratton est en vente à partir de 7 700 dollars, soit environ 7 000 €.

À ce prix-là, le client a droit à une seule et unique batterie et aux accessoires mentionnés ci-dessus. Pour augmenter la capacité de stockage, il faudra compter 2849 dollars (~2600 €) par batterie. Plus d’infos : Briggs and Stratton. Possédez-vous des batteries résidentielles pour stocker votre surplus de production solaire ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .