SpaceX : le réseau satellitaire Starlink fournirait déjà une vitesse de téléchargement supérieure à 100 Mbps

L’ambitieux Elon Musk semble être sur la bonne voie quant à la réalisation de son énorme projet, le lancement de 12 000 satellites d’ici 2025. Il souhaite à cet effet démocratiser l’internet haut débit. Pour le moment, il en est encore à la phase test, avec quand même la mise sur orbite de 600 satellites.

Même si on est encore assez loin du compte, on constate déjà les remarquables avancées de SpaceX avec sa future constellation. Selon l’entreprise, Starlink pourrait déjà fournir une vitesse de téléchargement supérieure à 100 Mbps.

« Un débit Les résultats de ces tests ont montré une latence très faible et des vitesses de téléchargement supérieures à 100 mbps – assez rapides pour diffuser plusieurs films HD en même temps tout en ayant de la bande passante à disposition » annonce la société sur son compte Twitter.

Une information confirmée par un nouveau rapport soumis à la FCC. Dans le document, les résultats de starlink sont bien meilleurs que les première mesures dévoilées sur Reddit il y a quelques semaines. Le résultat du dernier test, également réalisé sur Speedtest, dévoile un débit de 103 Mbit/s en téléchargement (download) et 42 Mbit/s en téléversement (upload).

SpaceX, du point de vue théorique, répond aux souhaits des internautes, c’est-à-dire un internet bon marché mais à large bande. Avec le lancement de ces 600 satellites de télécommunication en orbite basse, ce rêve devient de plus en plus une réalité, surtout pour les régions du monde peu desservies par l’ADSL ou les satellites géostationnaires.

Avec ce petit bataillon, l’entreprise parviendrait déjà à proposer un débit intéressant pour les téléchargements et les téléversements. À titre de comparaison, la vitesse de connexion des services internet classiques ne dépasse pas parfois le 1 Mb/s. Cela sonne donc comme une nouvelle salvatrice, du moins pour un tiers des internautes de la planète qui doivent pour le moment compter en kilooctet.

