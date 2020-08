Les premières mesures de débit internet Starlink (flotte de satellites) enfin dévoilées et le résultat est.... surprenant !

Starlink ça vous parle ? C’est l’ambitieux projet d’Elon Musk, fondateur de Tesla et de SpaceX qui vise à couvrir la planète d’un accès Internet haut débit. Evidemment, le projet ne vise pas un équipement normal mais une couverture grâce à une flotte de petits satellites.

Elon Musk possède déjà 600 satellites en orbite et les premiers « speedtests » viennent de tomber. « Space Internet » devrait atteindre 1 gigabit par seconde, un débit à faire pâlir d’envies tous ceux qui rament avec leur box internet ! Qui plus est, le projet d’Elon Musk prévoit le même débit et ce, quel que soit l’endroit où l’on se trouve sur la Terre… Mais il y a encore un peu de travail apparemment !

Outre la conquête spatiale et les voitures électriques, Elon Musk est un homme très ambitieux. Avouons qu’il a les moyens de ses ambitions ! Dévoilé sur Reddit le test de débit d’Ookla , un site spécialisé, se dévoile petit à petit. Il semble ne pas être à la hauteur des espérances de son fondateur.

Crédit photo : Reddit

Avec une vitesse de téléchargement mesurée à 60 Mb/s avec un ping de 42 ms, les débits sont acceptables mais loin, très loin du gigabit et des 20 ms promis !

Un encombrement spatial qui ne ravit pas les astronomes !

Même si les premiers tests ne sont pas ceux attendus, cela ne veut pas dire qu’Elon Musk n’atteindra pas son objectif du gigabit. A termes, il souhaite que 12000 satellites gravitent pour assurer son ambition. Avec les 600 premiers, les débits ne sont déjà pas mauvais. En 2021, les satellites de Musk devraient être au nombre de 1200 sur 72 orbites.

Mais il reste cependant un problème à résoudre : la communauté astronomique éprouve déjà des difficultés à observer le ciel à cause des nombreux satellites… Les satellites de Starlink se déplacent à seulement 550 km de la Terre. Evidemment les 12000 satellites prévus ne feraient qu’encombrer un peu plus la « galaxie » … D’autant que Musk n’est pas le seul à ambitionner l’Internet par satellite… Amazon est déjà sur le coup avec son projet Blue Origin…