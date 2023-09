Stillstrom invente la bouée « superchargeur électrique » pour alimenter les bateaux en pleine mer

Les navires sont réputés pour leur taux d’émission de CO2 relativement élevé. Il existe déjà des bateaux électriques, mais leur autonomie est loin d’être satisfaisante. C’est le cas notamment du Bastø Electric qui, malgré sa flotte de batteries embarquées de 4,3 MWh, n’est en mesure de parcourir qu’environ 180 km. Or, la décarbonation du transport maritime constitue une priorité mondiale. Pour Stillstrom, la solution consiste à déployer des superchargeurs en pleine mer pour permettre à ces engins colossaux de se recharger sans avoir à rejoindre la terre ferme.

Des objectifs ambitieux

Pour info, Stillstrom est une filiale du groupe A.P. Moller Maersk qui fait partie de Maersk Supply Service. C’est justement en raison de son savoir-faire dans ce domaine que l’armateur et opérateur North Star a décidé de collaborer avec l’entreprise afin de mieux exploiter sa flotte de SOV (Service Offshore Vessel), lesquels sont des navires spécialisés dans la maintenance de parcs éoliens offshore. Le protocole d’accord prévoit que Stillstrom mettra à disposition de l’armateur écossais ses infrastructures de recharge pour que celui-ci puisse recharger ses bateaux. De son côté, North Star devra partager avec son partenaire sa vaste expérience dans les opérations offshore. Le but est d’évaluer les performances et le fonctionnement des chargeurs.

Fournir de l’électricité aux bateaux en stationnement

Les superchargeurs de la filiale de Maersk consistent en des plateformes flottantes qui peuvent également servir de points d’amarrage pour les bateaux. Il faut savoir que les solutions proposées par l’entreprise permettent aux navires inactifs de s’alimenter en électricité. Contrairement à ce que vous pourriez penser, les chargeurs offshore visent à alimenter les équipements électriques de ces derniers pendant qu’ils stationnent. Un concept qui permettra aux armateurs de réduire la dépendance aux énergies fossiles.

Un concept séduisant

North Star n’est pas la première société à s’intéresser à la solution de recharge de Stillstrom. L’année dernière, la filiale de Maersk a annoncé un projet ambitieux en collaboration avec le géant de l’énergie Ørsted. Le plan consiste à s’appuyer sur les infrastructures énergétiques de ce dernier pour déployer la première bouée de chargement de navires offshore au monde.

D’après son concepteur, la plateforme de charge elle-même est suffisamment grande pour charger une batterie de la taille d’un SOV ou un navire hybride électrique. Par ailleurs, le port d’Aberdeen, en Écosse, accueillera plusieurs bouées pour permettre aux bateaux de s’amarrer en toute sécurité tout en s’alimentant avec de l’énergie renouvelable pendant leur séjour. Plus d’infos : stillstrom.com.

