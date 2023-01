Surcyclage : cette entreprise recycle les caisses frigorifiques en fin de vie en modules bas carbones

En France, et dans le monde entier, il existe des modules difficilement recyclables qui sont les caisses frigorifiques utilisées pour le transport de denrées alimentaires. En s’associant au plus grand fabricant français de caisses frigorifiques, Lamberet, l’entreprise lyonnaise Regoods a eu l’idée de transformer les caisses frigorifiques mises au rebut en modules bas-carbone. Des modules destinés à devenir de nouvelles alternatives pour les professionnels. Les caisses frigorifiques pourront, par exemple, devenir des chambres d’hôtes, ou des lieux d’exposition, boutiques, etc. Cette association de deux entreprises, première du genre dans le domaine, entend révolutionner le marché de la construction et recycler ces caisses métalliques pour leur donner une seconde vie. Découverte.

Pourquoi utiliser des caisses frigorifiques ?

L’idée de Regoods et Lamberet est donc de développer un procédé de surcyclage des caisses frigorifiques en fin de vie. Un matériau utilisé pour le transport routier, mais qui, comme les containers maritimes, peut devenir une matière première pour concevoir des modules écoresponsables. C’est tout simplement opérer un changement de destination d’un produit. Les modules Regoods et Lamberet sont différents des containers maritimes ou des bungalows de chantier, car ils ne consomment aucun métal neuf, mais uniquement du bois biosourcé. Les différentes étapes de la transformation apportent à chaque module des propriétés différentes comme des modules basses consommations, des produits durables, parfaitement isolés et accessibles PMR. Regoods nous explique via un communiqué de presse qu’elle va fabriquer une gamme de modules bas-carbone de 16 à 33 m², une nouvelle architecture modulaire plus écologique, sans rogner sur le confort des usagers.

Le partenariat Regoods & Lamberet

Regoods a été fondée par Alexandre Dufrenne, ingénieur en développement durable et Mattia Paco Rizzi, designer d’espace et artiste pour développer une architecture modulaire bas-carbone. Les modules Regoods s’adressent plus particulièrement au tourisme durable, commerces de proximité ou urbanisme transitoire. Lamberet est une entreprise française, qui fabrique des caisses frigorifiques dans toute l’Europe. Très à la pointe de la technologie et du développement de nouveaux produits en lien avec la transition énergétique, l’entreprise se distingue par un savoir-faire unique en concevant des caisses frigorifiques complètes sous températures dirigées avec isolation intégrée.

En septembre dernier, les deux entreprises ont trouvé un terrain d’entente pour développer un procédé industriel innovant. Dès mars 2023, les premiers modèles (16 et 33 m²), basse consommation, totalement isolés et robustes seront commercialisés. Les objectifs étant de fournir 1 650 m² soit 50 cellules modulaires par an dès 2026, puis 4 950 m² soit 150 cellules par an dès 2028, avec la création ou le maintien d’emplois locaux que les partenaires estiment de 30 à 50 emplois.

La construction modulaire, un marché d’avenir.

Nous avons pu le constater à plusieurs reprises avec l’engouement au sujet des studios de jardin, des maisons containers, abris de jardin ou ateliers annexes. Les entreprises se tournent également vers des espaces modulaires, qui seraient moins consommateurs d’énergie et ne nécessiteraient pas de gros travaux. La solution proposée par Regoods & Lamberet répondrait donc à tous les besoins des entreprises désireuses de créer des espaces innovants et peu énergivores. En France, ce marché de la construction modulaire représente environ 1.7 milliard d’euros, les modules Regoods vont s’adresser aux marchés contraints de respecter certaines normes urbanistiques et environnementales. Et c’est aussi une nouvelle manière d’utiliser ces caisses frigorifiques qui finissaient démantelées et recyclées pour la plupart, mais qui n’étaient pas encore réutilisées pour cette fonction de module. Plus d’informations : regoods.eco