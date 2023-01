Texenergy : l’invention d’une éolienne portative et nomade pour générer de l’électricité de jour comme de nuit

Dans moins de deux mois, le printemps sera de retour et, avec lui, les envies de nature et d’escapades au grand air ! Lorsque l’on campe en pleine nature, on ne dispose pas d’électricité et nous savons qu’aujourd’hui, la plupart des appareils nomades fonctionnent sur batteries. Même en emportant le strict nécessaire, en l’occurrence, votre Smartphone et une lampe de poche, il faudra aussi de quoi recharger vos batteries. Les petits générateurs solaires peuvent être une solution pratique, mais comment faire quand le soleil n’est pas au rendez-vous ? Et si vous comptiez sur le vent pour alimenter vos appareils ? Les petites éoliennes portatives se font une « place au soleil » dans le matériel de camping. La petite éolienne proposée par Texenergy pourrait bien vous aider à rester en contact même au milieu de la montagne. Découverte.

Présentation de l’éolienne Infinite Air 12 Texenergy

Cette petite éolienne dispose de plusieurs avantages lorsque l’on bivouaque dans des endroits reculés, généralement exposés aux vents. Tout d’abord, elle permet de charger des appareils de 5 V via un port USB, mais également des appareils de 12 V via une prise DC, de jour comme de nuit. Cela autorise donc le chargement de vos appareils la nuit, ce qui est évidemment impossible avec un chargeur solaire ! Vous pourrez ainsi recharger un smartphone bien sûr, mais aussi une lampe ou encore un PC Portable. Cependant, l’idée principale étant tout de même de pouvoir recharger une batterie portable, qui vous permettra d’avoir de l’électricité tout au long de votre séjour.

Elle fournit une puissance de 18 W au maximum, et fonctionne aussi par fortes pluies, ou températures négatives ou très chaudes (de −20 °C à 40 °C). Elle vous garantit de ce fait un apport d’électricité constant, quels que soient la météo et le moment de la journée.

Quelques détails supplémentaires

La petite éolienne nomade Texenergy Infinite Air 12 fonctionne même par faible vent (12 km/h) ou avec un vent assez fort (74 km/h). De plus, elle peut exploiter la moindre brise, mais devra tout de même être repliée en cas de fortes rafales. Avec cette éolienne, qui fonctionne sur un principe de dynamo, il n’y a aucune latence entre la production d’électricité et la consommation. En conséquence, vous pouvez commencer à charger vos appareils dès qu’elle est installée et que ses pales ont commencé à tourner.

Par exemple, elle est capable de recharger un smartphone en quatre heures. Côté installation, il faut environ cinq minutes pour qu’elle soit opérationnelle. Lorsqu’elle est dépliée, elle mesure 1 mètre d haut pour 50 cm de circonférence et dispose d’une base pivotante à 360° selon la direction du vent. Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle se range dans un petit sac de transport de 34 cm de long seulement, elle n’est donc pas un encombrement supplémentaire quand on voyage à pied ou à vélo par exemple. En savoir plus ?

7 Commentaires Tex Energy Infinite Air Eolienne Chargeur pour Appareil Electronique Noir Poids: 429g Meilleure Vente n° 1

Toutes les caractéristiques techniques de l’éolienne portative

Marque : Texenergy

Modèle : Infinite Air 12

Couleur : Noir

Poids : 3 200 g

Longueur : 1 000 millimètres

Volume de rangement : 35 × 26 × 11 cm

Technologie : Dynamo universelle et connexion par USB ou DC

Puissance : 18 W

Voltage : de 5 à 12 V