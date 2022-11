L’invention de l’éolienne nomade Shine vient de dépasser les 700 000 euros en financement participatif

Le vent figure parmi les ressources énergétiques renouvelables les plus propres. Cependant, les turbines éoliennes existant à ce jour sont pour la plupart imposantes et statiques. L’entreprise canadienne Aurea Technologies a ainsi mis au point une éolienne compacte et portable qui s’adresse principalement aux amateurs de sorties en pleine nature. Baptisée Shine, elle se déploie en moins de trois minutes. Pour ce faire, il suffit de positionner le support, de placer la turbine dessus et de déployer les pales en polycarbonate.

Puissant et léger

Comparée à un panneau solaire, cette éolienne a l’avantage de pouvoir fonctionner jour et nuit, même sous la pluie. Il suffit de la placer dans un endroit exposé au vent. Sa taille réduite et sa capacité à fournir de l’énergie en toutes saisons font ainsi d’elle l’équipement idéal lors des randonnées et sorties camping. La turbine Shine est un générateur électrique innovant qui délivre une puissance de 40 watts. Pour fonctionner, elle nécessite un vent d’au moins 12 km/h, la vitesse maximale supportée étant de 45 km/h. Son poids de seulement 1,3 kilo et sa taille comparable à celle d’une bouteille d’eau lui permettent également d’être facile à transporter. D’ailleurs, cette mini-turbine éolienne se range facilement dans un sac à dos.

Une batterie intégrée

En plus de pouvoir alimenter directement les appareils portables, elle a été conçue pour être par ailleurs en mesure de stocker l’énergie pour une utilisation ultérieure. Ceci est rendu possible par une batterie interne lithium ion de 12 000 mAh. En moins d’une heure, ce générateur éolien nomade mis au point par Aurea Technologies accumule suffisamment de charge pour recharger jusqu’à trois téléphones.

« L’énergie éolienne que nous proposons tient dans votre sac à dos. D’ailleurs, le vent est la seconde plus grande source d’énergie propre au monde, mais la plupart des personnes n’y ont pas directement accès. Passionnée de plein air, notre équipe de scientifiques et d’ingénieurs a décidé de créer un produit éolien qui donne aux utilisateurs la liberté de produire leur propre énergie verte jour et nuit, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. », s’est félicité le PDG d’Aurea, Cat Adalay.

Un succès remarquable sur les plateformes de financement participatif

Créée en 2017, Aurea Technologies ambitionne de développer des équipements qui permettent de se libérer du réseau électrique conventionnel. Lancer l’éolienne portable Shine s’inscrit donc dans cette volonté de fournir aux personnes l’accès à une énergie gratuite, illimitée et verte. Sur Kickstarter et Indiegogo, le produit a rencontré un franc succès étant donné que l’objectif de financement établi par l’entreprise a été atteint en un temps record. Plus d’informations sur shineturbine.com.