Three Sixty Solar : l’invention d’une tour bardée de panneaux solaires dans un minimum d’espace

Les panneaux solaires photovoltaïques sont de plus en plus prisés des consommateurs. Ils procurent l’opportunité d’économiser sur nos factures d’énergie, tout en nous permettant de produire une énergie « verte », à partir d’une source renouvelable : le Soleil. Cependant, les panneaux solaires classiques nécessitent de grands espaces, et parfois la condamnation de surfaces agricoles exploitables et nourricières. Produire de l’énergie électrique grâce à des panneaux photovoltaïques, sur un minimum d’espace, est un enjeu pour l’avenir. Au Canada, l’entreprise Three Sixty Solar travaille depuis quelques années sur l’invention d’une tour solaire peu encombrante, aux performances semblables à des panneaux solaires plats. Découverte.

Qui a inventé cette tour solaire ?

Three Sixty Solar a été fondé en 2017 par Peter Sherba, un entrepreneur qui affiche plus de 30 ans d’expérience dans le secteur de l’énergie. Toujours très axé sur les initiatives d’énergie propre et le développement durable, il commence à développer sa tour solaire en 2017. Pour parvenir à inventer sa tour solaire, qui utilise jusqu’à 90 % de terrain en moins, il s’entoure d’une équipe d’experts et se lance dans l’aventure.

Cette tour solaire, qu’est-ce que c’est ?

Les tours photovoltaïques fabriquées par Three Sixty Solar mesurent entre 12 et 36 m de haut, une évolution qui permet de tirer le meilleur parti de l’espace en hauteur plutôt qu’en longueur. Elles sont conçues en particulier pour les entreprises ou les espaces réduits, dans l’optique d’exploiter au maximum l’énergie solaire disponible. Avec une puissance maximale de 250 kW, les tours solaires Three Sixty Solar promettent de réduire les coûts de développement, sans nuire à l’environnement ni aux habitats environnants. Chaque tour se compose de trois côtés entièrement recouverts de panneaux solaires photovoltaïques verticaux.

En réalité, la production d’énergie dépend de l’orientation de la structure, mais étant verticale, celle-ci ne pourra jamais garantir la production maximale possible. En revanche, l’effet de cheminée à l’intérieur des tours permet de dissiper la chaleur, ce qui augmente le rendement. De plus, puisqu’elle dispose de trois côtés, elle engrange un maximum d’énergie solaire, du lever jusqu’au coucher du soleil. « Les développeurs n’ont plus besoin de se limiter à des propriétés larges et plates, mais peuvent désormais envisager des emplacements et des terrains plus difficiles pour le développement solaire – c’est une opportunité qui change la donne. », explique Brian Roth, PDG de l’entreprise.

Seize mois de tests pour un résultat satisfaisant

La première tour solaire photovoltaïque de l’entreprise canadienne a été installée à Kelowna, en Colombie-Britannique, pendant 16 mois. Cette expérience a permis de tester la production d’énergie et, par ailleurs, sa résistance aux intempéries. En effet, elle a notamment résisté à une violente tempête avec des rafales de vent allant jusqu’à 135 km/h, à de fortes pluies, de la grêle et de la neige, apprend-on dans le Livre Blanc publié par l’entreprise. D’autres tests ont été effectués en janvier dernier, quant au degré de saleté qui pouvait s’accumuler sur les panneaux solaires.

Un an après son installation, la tour solaire n’aurait subi aucune perte de puissance, ni de modification de courant ou de tension liés à la poussière déposée. De plus, la position verticale des panneaux a permis à toute la neige de tomber de la tour sans intervention humaine. « Ces faits saillants confirment ce que je pense depuis longtemps. La conception de notre tour présente bien plus d’avantages que la possibilité d’utiliser jusqu’à 90 % de terrain en moins. », conclut le PDG de Three Sixty Solar. En savoir plus ? Rendez-vous sur le site Threesixtysolar.com.