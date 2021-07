Tool Ring : une étonnante bague multifonction et multi outils

Nous rêvons tous d’avoir d’être des super héros ! Grâce à un anneau multifonctions , c’est peut-être désormais possible puisqu’il permettrait d’avoir des super pouvoirs… ou presque ! Si pour les supers pouvoirs, il faudra patienter, cet anneau qui s’enfile comme une bague peut vous rendre de fiers services au quotidien ! En effet, il est capable d’ouvrir des boites, des bouteilles, de serrer des vis ou encore de signer à votre place ! Il se présente sous forme unique et est livré avec tout un packaging de divers embouts hexagonales. Une vraie petite boîte à outils que l’on peut emmener partout ! Le couteau suisse c’est démodé, place à l’anneau “magique” !

Selon Vanik Piliguian, concepteur de l’anneau multifonctions, « Il ressemble en quelque sorte à l’anneau de Green Lantern, et vous donne toutes sortes de superpouvoirs aussi. » On vous explique tout sur cet anneau magique !

Fonctionnalités de l’anneau multifonctions

Crée par Vanik Piliguian. designer de l’entreprise Carbn Design, cette bague constituée de titane sert de support pour les différents embouts. Parmi ces embouts, on peut trouver un tournevis, un stylo à bille, un coupe boîte ou encore une lampe torche. Cet anneau aussi design que pratique se porte confortablement à votre doigt.

L’anneau multifonctions se caractérise par trois fentes hexagonales s’intégrant parfaitement dans le design de la bague. De plus, ces trois fentes vous permettent d’y glisser les différents embouts selon l’utilisation que vous souhaitez. La fente offrant le plus de fonctionnalités est celle du haut. Elle vous permettra de visser, de pointer la lampe torche ou encore de découper des boîtes avec beaucoup de dextérité.

Les fentes situées sur le côté, quant à elles, vous permettent de ranger les embouts qui ne sont pas utilisés. Ne vous inquiétez pas, Vanik Piliguian a penser à tout ! En effet, les fentes latérales se placent de façon à ce que les embouts, une fois rangés, ne vous blessent pas lorsque votre main est en mouvement.

Pour finir, l’anneau est livré avec des petits caoutchouc qui s’insèrent au niveau des fentes afin de rajouter une sécurité en plus pour vos embouts. Cela permet aux embouts de ne pas glisser de l’anneau lorsque vous l’utilisez.

Son design

Le design surprenant de l’anneau multifonctions de l’entreprise Carbn Design allie esthétisme et fonctionnalités ! Il se veut également très robuste grâce au titane qui le constitue. Les bords sont arrondis au préalable afin d’éviter les éventuelles blessures. Sa finition satinée vous offre un panel de couleurs plus belles les unes que les autres. Et, il y en a pour tous les gouts ! Du violet au rouge en passant par le bleu ! Il est également disponible en couleur or ou argent pour se faire un peu plus discret.

En ce qui concerne son achat, Tool Ring est disponible au prix de 55€. Vous pouvez choisir d’acheter le pack complet contenant 4 embouts avec l’anneau ou bien l’anneau avec un seul embout. La prix varie bien évidemment en fonction du pack que vous choisirez. Le pack complet comprend le découpe boîte, le stylo à bille ainsi que la lampe torche résistante à 10 lumens. Si l’envie vous prend d’avoir des supers pouvoirs, investissez dans cet anneau multifonctions aussi design que pratique !